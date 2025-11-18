中國在歐超級使館爭議+1 IPAC示警倫敦古蹟查護照「形同中領土」

在倫敦的反中人士發起「反對中國超級使館遊行」。（翻攝自IG@acme_london2025）

中國申請在英國倫敦興建「超級大使館」的計畫持續引發國家安全疑慮，《每日郵報》披露，外交部與內政部官員已批准一項協議，未來遊客若要參觀位於中國使館預定地範圍內、擁有近7百年歷史的聖瑪麗格雷斯修道院遺址，將必須接受中國國安人員進行類似機場的護照檢查與安檢，此舉形同將部分英國歷史遺址的主權讓渡給北京，引發英國安全專家和跨黨派政治人物的強烈反彈。

中國在2018年以2.55億英鎊（約新台幣104.6億元）購入倫敦塔附近的皇家鑄幣廠舊址，計劃興建的新使館面積達兩萬平方公尺，建成後將是歐洲最大的外交使團，因此又被戲稱為「中國超級大使館」（China Mega Embassy）。然而，由於選址鄰近倫敦金融城的心臟地帶，附近遍布各大金融機構的光纖通訊電纜，甚至坐落於一條敏感的通訊電纜隧道上方，該計畫自提出以來便遭到英國軍情五處（MI5）等情報機構的強烈反對，認為該地點構成嚴重的間諜與國家安全風險。

本次爭議的核心是聖瑪麗格雷斯修道院（St Mary Graces）遺址，該古蹟是西元1350年由英王愛德華三世捐贈建立的熙篤會修道院，現為「排定古代紀念碑」（scheduled ancient monument）。批評者指出，修道院遺址落在擬議大使館的預定範圍內，未來由中國安全人員負責檢查遊客護照，等同於將英國歷史遺址劃入中國主權管轄範圍。「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）執行董事裴倫德（Luke de Pulford）直言，這項安排一旦落實，任何批評北京當局者前往參觀將不再安全。

這項在野黨時期被前保守黨政府擱置的申請案，在現任工黨首相施凱爾去年勝選後被重新啟動。外界質疑，工黨政府是否已與北京達成祕密協議以批准該建案。前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）怒批這是工黨政府向中國的「賄賂、勒索與霸凌屈服」的噁心讓步。據悉，中國國家主席習近平甚至在今年一月與財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）商討貿易協議時直接提及此事，批評者指控里夫斯為填補公共財政缺口而犧牲國家安全。

針對英國官員批准修道院遺址的安檢措施，官方辯稱這是平衡外交需求與文化遺產參觀權的「必要過渡措施」。然而，隨著最終裁決日期定在12月10日逼近，英國政壇跨黨派的反對聲浪持續高漲。議員們正積極動員要求進行議會辯論，並呼籲對該大使館計畫的整體安全影響進行獨立審查，以維護國家核心利益。





