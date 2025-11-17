中國在黃海實彈射擊 蘇嘉全：日本各界都非常憤怒

蘇嘉全（右四）說，日本政界對中國抗議麻痺，因為無所不抗議，到最後抗議都會無效。 圖：張良一／攝

日本首相高市早苗日前表示，台灣有事可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，其發言引發中國跳腳。對此，台灣日本關係協會會長蘇嘉全今（17）日表示，日本政界對中國抗議也有一種麻痺的感覺，因無所不抗議，到最後就是抗議都會無效。針對中國發動實彈射擊，他則說，日本各界對於中國這樣的挑釁都非常憤怒，對中國來講未必會在國際關係上得到好處。

中國不滿高市早苗言論，不僅中國外交官怒喊「斬首」，甚至2度喊話中國民眾勿赴日旅遊，以及周日（16日）派出海警巡航釣魚台，宣布今（17）至周三（19日）將在黃海中部進行實彈射擊等。

蘇嘉全今上午出席「第35屆臺日工程技術研討會開幕典禮」，並於會前受訪表示，中國每一件涉及台灣的事情都會抗議，包括外交部長林佳龍到日本、前駐日代表謝長廷得到日本天皇獎章等。他說，抗議對中國來講是家常便飯，但對國際關係來講是不正常、是一種霸權的行為。

蘇嘉全表示，他覺得日本政界對中國抗議也有一種麻痺的感覺，因為無所不抗議，到最後就是抗議都會無效。

談及中國發動實彈射擊，蘇嘉全指出，中國空軍圍著台灣一直繞，對台灣也是常常在試射飛彈，中國的實彈射擊，是一種恐嚇國際、恐嚇日本，甚至於恐嚇台灣的一種手段。他認為，一開始日本各界都會非常緊張，但是到現在好像對中國抗議也都是習以為常。不過，他也說，日本各界對於中國這樣的挑釁都非常憤怒，對中國來講未必會在國際關係上得到好處。

針對台日交流有什麼新的合作方向，蘇嘉全則說，過去台灣的經貿實力還未受日本各界重視，但自從台積電到日本後，不管在經貿，包括觀光、各項服務業彼此之間的合作，甚至於進一步各方面資訊的共享，一直到現在彼此在合作的關係上是比較全面性的合作。

蘇嘉全提及，前不久花蓮馬太鞍堰塞湖的狀況，日本國土交通省甚至主動透過衛星監測堰塞湖水位的儀器給台灣，而且沒有一個國家能夠得到日本這個技術，卻願意把這個一個儀器送到台灣。他強調，台灣跟日本合作是全面性的，到現在為止，一直都是朝正向發展前進。

至於如何看待立法院當前朝野間的氛圍？蘇嘉全回應，他現在比較在國際的外交，幫台灣跟日本促進各項關係，離開政治也滿久了。

