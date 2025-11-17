中國在黃海實彈射擊 蘇嘉全：日本各界都非常憤怒
[Newtalk新聞]
日本首相高市早苗日前表示，台灣有事可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，其發言引發中國跳腳。對此，台灣日本關係協會會長蘇嘉全今（17）日表示，日本政界對中國抗議也有一種麻痺的感覺，因無所不抗議，到最後就是抗議都會無效。針對中國發動實彈射擊，他則說，日本各界對於中國這樣的挑釁都非常憤怒，對中國來講未必會在國際關係上得到好處。
中國不滿高市早苗言論，不僅中國外交官怒喊「斬首」，甚至2度喊話中國民眾勿赴日旅遊，以及周日（16日）派出海警巡航釣魚台，宣布今（17）至周三（19日）將在黃海中部進行實彈射擊等。
蘇嘉全今上午出席「第35屆臺日工程技術研討會開幕典禮」，並於會前受訪表示，中國每一件涉及台灣的事情都會抗議，包括外交部長林佳龍到日本、前駐日代表謝長廷得到日本天皇獎章等。他說，抗議對中國來講是家常便飯，但對國際關係來講是不正常、是一種霸權的行為。
蘇嘉全表示，他覺得日本政界對中國抗議也有一種麻痺的感覺，因為無所不抗議，到最後就是抗議都會無效。
談及中國發動實彈射擊，蘇嘉全指出，中國空軍圍著台灣一直繞，對台灣也是常常在試射飛彈，中國的實彈射擊，是一種恐嚇國際、恐嚇日本，甚至於恐嚇台灣的一種手段。他認為，一開始日本各界都會非常緊張，但是到現在好像對中國抗議也都是習以為常。不過，他也說，日本各界對於中國這樣的挑釁都非常憤怒，對中國來講未必會在國際關係上得到好處。
針對台日交流有什麼新的合作方向，蘇嘉全則說，過去台灣的經貿實力還未受日本各界重視，但自從台積電到日本後，不管在經貿，包括觀光、各項服務業彼此之間的合作，甚至於進一步各方面資訊的共享，一直到現在彼此在合作的關係上是比較全面性的合作。
蘇嘉全提及，前不久花蓮馬太鞍堰塞湖的狀況，日本國土交通省甚至主動透過衛星監測堰塞湖水位的儀器給台灣，而且沒有一個國家能夠得到日本這個技術，卻願意把這個一個儀器送到台灣。他強調，台灣跟日本合作是全面性的，到現在為止，一直都是朝正向發展前進。
至於如何看待立法院當前朝野間的氛圍？蘇嘉全回應，他現在比較在國際的外交，幫台灣跟日本促進各項關係，離開政治也滿久了。
更多Newtalk新聞報導
日中關係緊張 賴清德：請中國克制、三思！別成為麻煩製造者
賴清德反擊：砍斷韓國瑜桌子的四隻腳的是中國、不是台灣
其他人也在看
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「中共會想辦法讓高市早苗下台！」明居正曝一舉動惹怒中方：美日大機率達共識
日本首相高市早苗日前表示，若中國對台動用武力攻擊，日本政府將可能認定為「存立危機事態」，授權自衛隊行使集體自衛權，此舉引發國際熱議。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，美國總統川普和高市早苗很大機率談過台灣問題，並達成共識。此事件毫無疑問會對中日關係留下陰影，且中共一定會想辦法從日本內部的政局拉高市下台。 明居正指出，當時高市早苗......風傳媒 ・ 13 小時前
中國全面抵制旅日 他評陸恐錯估高市韌性
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事論」讓中國氣炸跳腳，對此呼籲國人避免前往日本，此外中國三大國營航空公司竟在同一天宣布赴日航班能免費退票或改期，目的很清楚，就是要削減赴日旅遊、衝擊日...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
是誰通緝沈伯洋、散佈疑美論？賴清德點名韓國瑜：別替侵略者找藉口
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導總統賴清德上周為聲援民進黨立委沈伯洋一事向立法院長韓國瑜喊話，反遭韓譏諷「自己有病要別人吃藥」，賴總統今(11/17)表示...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
許願沈伯洋出戰台北市長 謝寒冰：發雞排、宣布當天下跪直播
2026地方大選腳步逼近，各地縣長候選人也備受關注，其中民進黨要派誰挑戰首都市長蔣萬安也充滿話題。聯電創辦人曹興誠建議總統兼民進黨主席賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。對此，資深媒體人謝寒冰狠酸，「完全支持曹興誠建議」，並表示如果沈伯洋選台北市長，他發100份雞排，甚至在宣布提名當天，他會跪著開直播。中天新聞網 ・ 3 小時前
把他留在立法院才是糟蹋！曹興誠：投沈伯洋一票就是投民主自由一票
民進黨立委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，更揚言全球抓捕，聯電創辦人曹興誠建議，民進黨應徵召沈伯洋參選台北市長，話題不斷。曹興誠今（16）天再進一步說明，為什麼沈伯洋應該代表民進黨競選台北市長？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國當局接力罵日本！2細節曝已做反制準備
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿，外交部及駐外使館、國防部、國台辦及官媒連日抨擊。中國《央視》旗下自媒體「玉淵譚天」分析中國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
日本高市早苗首相的涉台發言引發一連串的中日外交風波，中國以強勢的戰狼外交風格回應讓中日關係的脆弱本質立即曝光。中國強勢批評高市言論干涉內政，將造成嚴重後果。BBC NEWS 中文 ・ 28 分鐘前
日本考慮「將薛劍驅逐出境」？矢板明夫爆1關鍵：日本政府面臨困難抉擇
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國駐大阪總領事薛劍甚至揚言斬首高市早苗，日方表示強烈不滿，呼籲將薛劍驅逐出境。不過印太戰略智庫執行長矢板明夫就分析日本面臨的困難抉擇，日本政府擔心一旦把薛劍趕回去，中國國內輿論很可能立刻把薛劍捧成「抗日英雄」；但若不驅逐，日本國內的民意已經沸騰。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
獨家／高嘉瑜真的要來了？傳拍板代表綠營參選港湖議員 黨內人士曝真相
即時中心／潘柏廷報導民進黨前立委高嘉瑜，先前表態2026年地方選舉「原則上應該會選」，讓外界好奇是否會披綠袍參選南港內湖議員，甚至是地方縣市首長；不過，現傳出高嘉瑜已被拍板定案會代表綠營角逐港湖議員。對此，黨內人士也向《民視》透露真相，相關內容也曝光了！民視 ・ 1 天前
雙城論壇又卡關？傳擬不准上海台辦副主任來台 陸委會：蔣市長帶隊去沒問題
國民黨副主席張榮恭昨在滬會晤上海市委書記陳吉寧，傳大陸委員會擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，以此做為反制動作。台北市政府擔憂預定12月在上海召開的雙城論壇恐有變數，陸委會今天表示，「蔣市長要帶隊去上海，目前看來不會有什麼問題」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
鄭麗文祭拜吳石惹議！明居正勸三黨政治人物：多讀中國近代史，尤其是「這段歷史」
國民黨主席鄭麗文本月8日出席白色恐怖受難者秋祭活動，活動追思對象包含共諜吳石，引發輿論譁然。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》直言，寧願相信鄭麗文是一時糊塗，鄭麗文作為黨的領導階層怎能未經思考、背調，就傻傻前去參與。 明居正認為，就算吳石並非主角，但鄭麗文前去便等於表達立場。政治人物無論出席什麼場合都應再三考慮，且注意背景或主辦單位，......風傳媒 ・ 13 小時前
美中稀土協議有望感恩節前敲定 美財長：若中方違約有反制手段
貝森特指出，上個月兩國已達成初步框架協議，華府承諾不對中國進口產品加徵100％關稅，北京則將暫緩對關鍵稀土礦物及磁材施行出口許可制度。他強調：「我對美中兩國領導人在韓國會面後的承諾感到有信心，相信中國將履行協議內容。」他同時警告，若中方違反協議，「美國仍握有...CTWANT ・ 3 小時前
大陸勸阻赴日旅遊 上海機場赴日旅客仍多
大陸外交部近日公開提醒民眾避免赴日旅遊，中日關係因此陷入緊張狀態。儘管如此，上海機場飛往大阪的航班仍有許多旅客排隊辦理登機手續。大陸對日本的不滿已從觀光層面擴展至軍事與外交領域，包括在黃海進行實彈演習、派遣海警編隊巡航釣魚台，以及以罕見的「奉示」形式召見日本大使，顯示中日關係急速惡化至冰點。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
陸反制日本：黃海實彈軍演、留學預警、巡航釣魚台 日盼元首級對話
中日緊張情勢陡升，大陸今（17日）起至19日在黃海舉行實彈軍演，《解放軍報》警告日方若以武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險；另方面，大陸4艘海警船昨早駛入釣魚台領海內維權巡航；此外，大陸發布旅遊警示，呼籲民眾「近期避免前往日本」之後，教育部昨發布留學預警，建議謹慎規畫赴日留學。至於日本方面，《共同社》報導日方希望雙方展開元首級對話。中天新聞網 ・ 3 小時前
馬批高市早苗攪動台海 王定宇:中共馬前卒沒資格代表台灣人
政治中心／林靜、鍾能銘 台北報導日本首相高市早苗，近來發表"台灣有事"言論引發中國不滿，中國國台辦主任宋濤怒嗆日本"膽敢介入台海、必將迎頭痛擊"，但不只中方，國民黨前後任主席洪秀柱、馬英九也相繼發文附和，馬英九更批高市"躁進"言行、攪動台海情勢，讓王定宇怒批"竟然有個甘願當中共喉舌馬前卒的前總統"。統派人士：「高市早苗胡言亂語非常可惡，干涉我國內政，我應該要好好地教訓他們。」高舉"統一義勇軍"旗幟、統派人士衝到日台交流協會前、怒丟雞蛋殼抗議。全因為日本首相高市早苗，日前提到"台灣有事，可構成日本行使集體自衛權"的言論，引發中國不滿，國台辦主任宋濤怒嗆日方、干涉內政。中國國台辦主任宋濤（11.14）：「高市早苗就涉台問題，公然發出挑釁的言論，我們是絕不容忍，如果日本當局敢於介入，膽敢介入台海事務，我們必將迎頭痛擊，徹底粉碎他們。」馬批高市早苗攪動台海 王定宇:中共馬前卒沒資格代表台灣人（圖／民視新聞）宋濤企圖把台灣問題內政化，國民黨前主席洪秀柱，卻跟著發文怒批"台海的事，關妳日本人什麼事？；前總統馬英九更轟，高市的躁進言行，是錯誤引用集體自衛權、攪動臺海情勢讓他深感憂心，還說兩岸問題不能假手外國介入，必須由兩岸中國人自己談。前總統蔡英文赴歐演講（圖／民視新聞）立委（民）王定宇：「中國國民黨已經出了，會去追思頭號匪諜的黨主席，現在又了出一個，甘願擔任中共喉舌馬前卒的前主席，站在北京的坐標處理事情，不是站在台灣人民的利益看待事情，馬英九你沒有資格，代表台灣人民說話。」立委（民）陳冠廷：「馬前總統是台灣，中華民國的前總統，不要以北京的視角來去評論，必須要以台灣利益作為優先的考量。」高市早苗聲援台灣讓中國跳腳，馬英九卻敵我不分，讓不少網友感嘆，一樣是前總統，蔡英文赴歐發表演說、將台灣帶向世界，馬英九卻不斷向中國靠攏，還譴責民主盟友，哪條路線對台灣有利？外界自有公斷。原文出處：馬批高市早苗攪動台海 王定宇：中共馬前卒沒資格代表台灣人 更多民視新聞報導中共喊話「別去日本」失效！民眾湧上海機場飛大阪與中國同調！馬英九批高市「躁進」 綠委嗆：馬前卒無權代表台灣馬英九、洪秀柱齊聲批高市早苗！周軒：絕非巧合民視影音 ・ 1 天前
中國預告連3天黃海實彈射擊 總統府籲收手：別當國際社會的麻煩製造者
日本首相高市早苗近日答詢發表「台灣有事」的談話，導致中日關係緊張。中國外交部昨（14日）才發公告，稱日本發生多起中國公民遇襲事件，提醒民眾暫時別前往日本。中國海事局網站今（15日）又發布航行警告，預告17至19日將在黃海中部部分海域進行實彈射擊，時機敏感引發聯想。對此，台灣總統府開嗆中國「不要成為國際社會的麻煩製造者」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
衝高市而來？陸發航行警告 黃海11/17起實彈射擊3天
日相高市早苗日前發表「台灣有事」論，致中日衝突加劇。除提醒大陸公民「近期暫勿前往日本」，大陸海事局網站發布航行警告，黃海中部17日起實彈射擊演習3天。中天新聞網 ・ 1 天前
中國外交部被狂酸！吳釗燮模仿中共圖卡 美駐日大使喊「感謝加深日美關係」
中國外交部發言人林劍近日透過社群媒體發文，並以圖卡宣稱中國「愛好和平、重信守義」，我國安會秘書長吳釗燮16日則以「中共宣傳文本產生器」，模仿林劍的圖卡發文反酸，中國聲稱愛好和平，但卻威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，「這是赤裸裸的霸權主義」，並在署名處標註「中華人民共和國垃圾話發言人」。日本首相高市早苗日前在國會強硬表態，若台灣有事，可能構成日本的「存亡危機事......風傳媒 ・ 19 小時前
陳建仁被點名參選台北市！綠委這樣看
[NOWnews今日新聞]民進黨積極備戰2026年選舉，台北市部分，目前只有壯闊台灣創辦人吳怡農表達意願，另外包含前副總統陳建仁、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、立委王世堅、沈伯洋、社民黨議員苗博雅等人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前