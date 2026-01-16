中國在黃海建造兩結構物 李在明見了習近平仍難抹除海擴疑慮

位於黃海海域的中國大型全潛式深海智能漁業養殖裝備「深藍一號」於2018年啟用。（資料照片／取自人民網）



金融時報15日報導，位於黃海海域的中國大型全潛式深海智能漁業養殖裝備「深藍一號」與「深藍二號」，中方稱這些結構物無害，但鑑於中國過去在南海逐步擴張的紀錄，南韓對此嗅到了一絲不尋常的氣味。

中國黃海擴張疑雲 李在明已成功緩解？

報導指出，南韓總統李在明1月上旬時出訪中國，他在行程結束時表示，中國已同意移走一座令南韓感到憂慮的設施。中國將如何落實這項承諾，將清楚反映其對南韓的真實意圖，也將考驗李在明是否有能力在面對中國時能夠堅守立場。

廣告 廣告

南韓總統李在明5日發出用小米拍的合照。自左至右依序為李在明與夫人金惠京、習近平與夫人彭麗媛。（取自李在明X／@Jaemyung_Lee）

黃海是通往北京與首爾的門戶，解放軍海軍北海艦隊的總部就位於黃海沿岸；海的另一側則是南韓第二大深水港仁川。美國在海外規模最大的軍事基地──南韓平澤的韓福瑞斯營（Camp Humphreys）也位於距離黃海海岸僅約15公里的內陸地區。中韓曾主張兩國在黃海中央擁有重疊專屬經濟區（EEZ），且於2001年同意在暫定措施水域（PMZ）共同管理漁業。

自2018年以來，中國便開始在暫定措施水域內外進行試探，區域內至少已出現13座觀測浮標。2018年，「深藍一號」啟用；規模更大的「深藍二號」則於2024年跟進，並設有直升機停機坪與住宿設施。去年春天，南韓媒體稱一艘南韓研究船與中國海警在這些設施附近緊張對峙；去年夏天，中國更在暫定措施水域內動用航空母艦舉行軍事演習，並劃設禁航區。

中國堅稱無任何不良意圖。據稱，這些浮標是用於科研目的，而「深藍」系列結構物，依照中國駐南韓大使館的說法，只是在中國「沿海水域」運作的「水產養殖」設施。至於看似具威嚇性的軍事演習，因暫定措施水域被視為國際水域，所以並未違反漁業協議的條款。

負責營運該研究船的韓國海洋科學技術院（KIOST）海洋法與政策研究所所長楊熙哲（양희철，音譯）表示，南韓研究船與中國海警之間對峙的報導被誇大了，儘管中國海警會在該海域尾隨南韓船隻，但不會像在南海一樣「發生碰撞」。

結構物「和平崛起」 仍難排除海擴疑慮

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）南韓事務專家車維德（Victor Cha）指出，南海的情況「一開始也是完全一樣，中國當時宣稱這些設施純屬民用」。在那些海域中，最初設置在無人沙洲上的漁民棚屋，最終演變成飛機跑道；石油鑽井平台則成為中國在其地圖所標示的「九段線」範圍內主張主權的工具。

南韓前海警首長金錫均表示，中國在暫定措施水域周邊布設並搭載各式感測器的氣象浮標，可能會被重新改裝，用以「偵測並監控潛艦與海軍艦艇的動向」。南韓國會已通過決議，將這些結構物定性為「侵犯海洋權利」。

李在明表示，可以劃出「一條中線」以防止進一步衝突，但這條界線的談判已經拖延了十多年，而且中國對「中線」的理解，恐怕與南韓不同。僅僅遷移這些養殖設施，恐怕也不足以消除外界對其可能被用於軍事或情報用途的疑慮。金錫均主張，南韓應爭取定期檢查。但中國若未對南韓在黃海問題上釋出更高的透明度，那這股疑雲勢必揮之不去。

更多上報報導

【有片】美日防長罕見「健身外交」 會談前先飆汗體能訓練

【有片】美商長稱「必須讓川普開心」 成為台灣承諾鉅額投資關鍵

美國移民局大掃蕩 赫見吳佩慈68歲賭后「婆婆」落網