中國在 AI 應用層的優勢正在對全球（特別是歐盟）產生顯著的「擠壓與催化」效應

中國在 AI 應用層的優勢正在對全球（特別是歐盟）產生顯著的「擠壓與催化」效應

中國龐大的工程師紅利與製造業場景，將 AI 競爭的焦點從單純的「模型算力（Model Scale）」轉移到了「落地成本（Cost-to-Deploy）」與「硬體整合（Embodied AI）」。這迫使歐盟國家必須在「法規防禦」與「技術實用主義」之間尋找新出路。

以下以 2026 年歐盟的 AI 應用發展為例，說明這種影響：

廣告 廣告

歐盟新創圈的「DeepSeek 震撼」與策略轉向

中國 DeepSeek 等模型展現的「低成本高效能」，直接衝擊了歐洲 AI 新創的發展路徑。

影響： 過去歐洲新創試圖模仿 OpenAI「融資數十億美元訓練大模型」的模式，但 DeepSeek 證明了「小團隊、精算力」也能做出頂尖模型。

歐盟案例： 許多歐洲 AI 公司（如法國 Mistral AI 的後續發展路徑）在 2026 年開始更專注於「垂直領域模型」與「推理效率優化」，而非盲目追求參數規模。投資人不再輕易買單「燒錢訓練」，轉而要求企業展示像中國應用一樣的具體獲利能力與落地場景。

製造業的「具身智慧」威脅（機器人與自動化）

中國利用「世界工廠」優勢，將 AI 快速植入人形機器人與工業設備（如 CES 2026 展出的 AGIBOT），這直接威脅到歐盟（特別是德國）的工業核心。

影響： 中國的「AI+製造」產品以極低價格進入全球市場，歐盟的高端製造設備面臨被「智慧化廉價替代品」取代的風險。

歐盟案例： 德國與法國的製造業巨頭被迫加速導入 AI 以維持競爭力，但受限於歐盟嚴格的數據法規，進度面臨挑戰。這促使歐盟工業界呼籲政府在執行《歐盟 AI 法案》時給予工業應用更多彈性，以免將市場拱手讓給中國的 AI 機器人。

《歐盟 AI 法案》作為「防禦性過濾器」

面對中國 AI 應用的強勢滲透，歐盟在 2026 年全面執行的《歐盟 AI 法案（EU AI Act）》成為關鍵的應對機制。

影響： 該法案將 AI 系統分為不同風險等級。中國許多涉及人臉識別、大規模數據收集的低成本 AI 應用（如某些監控或消費級 AI）被歸類為「高風險」或直接禁止，這在一定程度上阻擋了中國 AI 產品直接橫掃歐洲市場。

結果： 形成了一種「雙軌市場」——中國 AI 在「全球南方」與一帶一路國家快速普及，而歐盟則試圖建立一個符合「GDPR 標準」與「人權價值」的獨立 AI 生態系，雖然安全，但也面臨成本過高、採用速度落後的風險。

總結

中國的 AI 應用優勢正在迫使歐盟「走出實驗室」。歐盟國家不再能僅滿足於學術研究的領先，而是必須面對中國「白菜價」AI 產品的商業競爭，這加速了歐洲將 AI 導入實體產業（如汽車、醫療）的急迫感，同時也強化了其透過法規建立「數位護城河」的決心。