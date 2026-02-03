中國地方政府賣地收入4年大減20兆 跌幅52%

（中央社台北3日電）土地出讓收入曾是中國地方政府一大財源，但在中國房市持續低迷之下，已連續4年下降。2025年中國地方政府土地出讓收入與2021年高峰相比大減人民幣4.6兆元（約新台幣20.9兆元），跌幅52.3%。

第一財經2日報導，中國財政部公開數據顯示，2025年地方政府國有土地使用權出讓收入4.1兆元，比上年下降14.7%。這是自2022年以來連續4年該收入出現兩位數降幅。與2021年地方土地出讓收入高峰的8.7兆元相比，2025年地方土地出讓收入減少了約4.6兆元，降幅達到52.3%。

報導引述粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，「房地產供求形勢變化導致市場低迷和房企經營困難，是土地財政持續下行的直接原因。城鎮住房發展形勢已從總量短缺轉為結構性供給過剩和高質量（品質）產品供給不足並存，房地產銷售低迷導致房企經營困難，房企拿地投資更加謹慎。」

從具體省份來看，北京去年賣地收入實現4.7%小幅增長；廣東則年減11%；河南更大降27.7%。中國國家統計局數據也顯示，2025年，全國房地產開發投資約8.3兆元，比上年下降17.2%。2025年新建商品房銷售額約8.4兆元，下降12.6%。

羅志恒表示，房地產市場深度調整直接導致地方土地出讓收入持續下滑，這減少了地方可用財力，加大地方償債壓力。他認為，目前中國「土地財政」發展模式難以為繼，需要加快培育新質生產力，尋找新的經濟增長點。

羅志恒預計，2026年土地出讓收入延續下滑態勢，但降幅有望收窄。他說，在多輪房地產政策持續托底之下，中國房地產市場正逐步走出「硬著陸」風險，進入一個週期更長、過程更為溫和但持續調整的階段。（編輯：廖文綺/周慧盈）1150203