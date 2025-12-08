中國地產又現地雷警報 萬達商管傳要求延後償還4億美元債券

中國房地產尚未找出方法走出困境，已又再度傳出債務危機。《彭博新聞》報導，中國前首富王健林旗下的萬達集團(Dalian Wanda Group)轄下大連萬達商業地產部門大連萬達商業管理集團(Dalian Wanda Commercial Management Group Co)傳出正在尋求將一筆4億美元債券展延2年，這也成為最新一家因地產危機加劇資金壓力而要求延後償債的地產商。

大連萬達商業管理集團有限公司在一份聲明中表示，正尋求債券持有人同意將這批票息11%的美元債到期日，延長至2028年2月13日。公司提議以分期方式償還該批債券，但利率維持不變。

報導指出，這家公司先前已多次延後美元債務的付款，並一直與顧問合作，探詢投資人對各種可能償還選項的興趣，以因應兩筆債券合計7億美元的到期壓力。

報導提及，中國房地產問題近期再度加劇，持續顯示此一行業的持續困境。中國萬科提出延後償付兩筆境內債的建議，在市場引發震動，增加產業壓力，也可能加劇其他開發商的再融資的挑戰。

報導指，萬達商管明年1月還有一筆債券將到期，這筆票息11%的3億美元債券原定在2025年1月到期，經萬達商管在2023年提議採取分期償還方式已成功展期一年，該債券並設有強制部分贖回及提前贖回條款。

受到市場對中國房地產行業的憂慮，再度蔓延到海外債券市場，中國高收益(垃圾級)美元債價格近期已跌至一年半以來最低。

去年，萬達同意以600億元人民幣(約85億美元，新台幣2650億元)的交易，讓出其購物中心管理業務的控股權。

《香港經濟日報》報導則指出，萬達商管準備就相關展延事宜已經安排在明年1月5日召開債權人會議。萬達商管也證實計劃展期的事項。