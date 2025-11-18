中國地鐵突遇脫褲自慰男！淡定「打手X」眾人嚇得閃開 網喊：以為這是他家

（國際中心／綜合報導）中國大陸廣西南寧地鐵簡直成了「慾望無底洞」！本月 11 日才傳出有人在站內「當眾解放」，沒想到僅僅四天後的 15 日，更爆出驚天醜聞：一名年輕男子竟在滿載乘客的車廂內，旁若無人地「公然自慰」，將整個地鐵車廂變成一場赤裸裸的性愛表演，嚇得所有乘客花容失色！

近日在網路社群上瘋狂流傳的一段影片，由網友轉發並直接寫道：「南寧地鐵上一哥們表演打

（打手槍）！」畫面可見，事發當下的車廂內人擠人、摩肩接踵，許多乘客都只能緊抓拉環站立。但突然間，所有人都像遇到瘟疫一樣，驚慌失措地往鏡頭反方向擠去，似乎在閃避某個污穢的景象。

圖／一名年輕男子竟在滿載乘客的車廂內，旁若無人地「公然自慰」。（翻攝 X／＠CuiMao）

鏡頭一轉，駭人的畫面映入眼簾！只見一名年輕男子大喇喇地坐在座位上，褲子已褪至膝蓋下方，內褲也退到大腿處，下體完全暴露！他竟然一邊拿著手機，一邊毫無羞恥心地套弄、玩弄著自己的生殖器，進行淫穢的自瀆行為！

車廂內男女老少都有，大家顯然被這如同動物發情般的景象徹底震懾，紛紛以最快的速度逃離這個座位區。然而，這名男子卻鎮靜到令人毛骨悚然，彷彿他正待在自家臥室一樣，自顧自地沉浸在自我慾望的宣洩中，與周圍乘客的驚恐表情形成了極大的病態反差！

據南寧當地媒體報導，這起道德淪喪的事件發生在 15 日晚上。有民眾立即報警，稱該男子疑似飲酒過量後行為失控，在地鐵列車上裸露私密部位、進行猥褻動作。警方接獲報案後迅速到場，將這名涉案男子逮捕歸案，帶回公安機關接受調查，並依法予以拘留。南寧地鐵方面也回應表示，當時工作人員已即時上前勸阻，後續一切交由公安機關嚴肅處理。

《引新聞》提醒您：不良示範，請勿模仿！

