中國坦克用金廈大橋進金門？苦苓酸：不必…陳玉珍早說「我們北京中央」

記者陳思妤／台北報導

苦苓大酸陳玉珍都說北京中央了。（圖／翻攝自苦苓臉書）

中國國台辦力挺金廈大橋，還稱這是金門跟廈門民眾迫切心願。作家苦苓今（29）日以6點優點大酸，支持興建金廈大橋，而中國會不會利用金廈大橋，把軍車坦克開進金門？應該是不必，畢竟國民黨立委陳玉珍早就公開說，「我們北京中央」了不是嗎？就算金門真的「克里米亞」了，對台灣人也沒差，最多是以後去金門要辦台胞證而已。

國台辦發言人彭慶恩稱，建設金廈大橋是兩地民眾的共同呼聲和迫切心願，全線通車後，將為兩地民眾往來帶來便利，為金門經濟發展、民生改善增添助力，廈金將成為更緊密的「同城生活圈」。此外，大橋建成後，可通過橋體管道實現向金門送水、送電、送燃氣，改善金門發展環境，還將與海上小三通通航形成互補，增加金廈通行通道。彭慶恩喊話，民進黨當局應正視金門鄉親的利益訴求，停止政治算計，真心為民謀利，支持金廈大橋早日建成通車。

對此，苦苓列出6點理由大酸，支持興建金廈大橋，大、小金門間的大橋已通車，只要金廈大橋（中國願獨資興建）建成，公路可以由廈門直通金門全境，好處多多。

苦苓指出，第一，中客不必搭船，可以直接搭（或開）車進入金門，對金門觀光發展大有助益；第二，由於交通方便，金門會成為中國人的度假區，可能來此大量購買度假屋，對金門的房地產發展大有助益；第三，陸運比海運方便，貨暢其流，金門人的衣食住行都可以仰賴中國便宜供應，對金門的民生大有有益。

苦苓說，第四，中國勞工可以每日往返搭車到金門工作，補足人力缺口，對金門的經濟發展大有助益；第五，同樣，中國學生可以每日通學到金門大學就讀，對金門的教育發展大有助益；第六，至於中國會不會利用金廈大橋，把軍車坦克開進金門？應該是不必，畢竟陳玉珍早就公開說「我們北京中央」了不是嗎？

苦苓大酸，就算金門真的「克里米亞」了，對台灣人也沒差，最多是以後去金門要辦台胞證而已，喔還有，寄籍在金門每年三節領高粱酒的台灣人，可能會有小小的不甘心吧？就讓金廈大橋蓋起來吧，就像國民黨說的，「交流總比對抗好」。

值得一提的是，陳玉珍正是在2019年節目中和苦苓爭執時，脫口說大陸客有來金門「是我們去跟中央爭取」，接著還自己解釋說是「北京中央」。

