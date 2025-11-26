中國城市棒球聯賽選秀會 悍將前外野手王詩聰獲指名

西裝筆挺引頸期盼，中國城市棒球聯賽選秀會26日在深圳登場，長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠與上海正大龍，先進行對本土球員及港澳台球員開放的超級輪選秀。

宮海成、吳啟銳、華旦才讓，對關注中國棒球的民眾來說都是熟悉的名字，而對台灣球迷來說，長沙旺旺黑皮第2指名的選手感覺很熟悉，他是前中職富邦悍將外野手，2024年就轉戰中國棒球聯賽CBL的王詩聰。

長期在中國推廣棒球的C先生指出，近期也有部分在陸的台灣教練探詢工作情況，但觀望的居多。

台商C先生說道，「好多人有在找，可是因為他們這一個現在看起來，就是一個短期合約而已，所以就沒有什麼人有意願去。」

超級輪選秀可選10輪，但5隊都選到第5輪就放棄，名單上也未見先前外傳的曹錦輝和林益全，是否不需選秀直接談約，目前還不得而知。

面對CPB明年開打，恐有更多台灣球員西進，運動部長李洋說，選手去更好更優渥的職業聯盟，職業項目就是這樣，為此，得讓台灣的職業聯盟更完善。

運動部長李洋表示，「讓它更加的完善，吸引更加多的國外選手來到我們台灣，我們同時也希望，讓我們台灣自己的選手，能夠留在我們台灣去打比賽。」

對立委葉元之質詢指出，CPB以17萬月薪挖角台灣訓練員，未來若營養師也被挖角，恐影響基層棒球，李洋說有注意到，已召集業務單位研議運動部能提供的協助。