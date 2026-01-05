中國城市棒球聯賽開戰！驚見4名台灣啦啦隊女神現身

中國城市棒球聯賽啦啦隊，4位台灣女神現身掀話題。（圖翻攝自IG／由左至右依序為王笑笑、Amis、小娃、Tomo。）





中國城市棒球聯賽（CPB）立春賽近期於深圳開賽，3日晚間由福州海俠對戰上海正大龍。賽場上除了林益全、黃勇傳等具中華職棒背景的球員外，場邊應援陣容也出現4名具台灣職棒、職籃經驗的啦啦隊成員。

台灣球員表現受矚 判決爭議成為戰局關鍵

在福州海俠對陣上海正大龍的賽事中，前統一獅野手黃勇傳替補上場展現攻守表現；上海正大龍則有前台鋼雄鷹野手巴奇達魯妮卡兒坐鎮。

比賽至第6局時，巴奇達魯妮卡兒演出美技飛撲接殺，儘管該球一度引發判決爭議，但最終成為上海隊贏球關鍵。福州海俠教練葉明煌賽後表示，該球確實改變了戰局氣勢；隊長郭峻偉則指出，隊內年輕隊員較為緊張，需由資深前輩帶領。

啦啦隊名單曝光 4名台灣成員現身應援

場邊應援同樣成為焦點，除了官方公布的8人名單外，《EBC東森新聞》就曾獨家報導，應援團「CPB GIRLS」中出現4名具台灣背景的成員。

分別為前中信兄弟啦啦隊成員王笑笑（王媁萁）、前味全龍啦啦隊舞蹈總監Amis（李芝宇），以及曾任職籃海神隊啦啦隊的小娃與攻城獅啦啦隊成員TOMO。4人於現場助陣時表現低調，均未接受媒體採訪。

高票價策略與橫向移植 產業發展動向引發關注

本次賽事票價不低，假日外野席定價199人民幣（約台幣883元），內野席則為299人民幣（約台幣1327元）。現場球迷表示，雖不全然理解比賽規則，但仍受現場氛圍感染。

