（中央社台北24日電）中國科學院桂建芳院士團隊近日發表「中科6號」銀鯽魚，透過基因編輯技術消除體內多達80餘根的小刺，可以避免「卡喉」風險。未來通過官方審批，就可端上餐桌。

中國培育出「無刺鯽魚」今天登上社群熱搜冠軍。

綜合光明日報等陸媒，中科院水生生物研究所桂建芳院士團隊22日在北京正式發表無肌間刺異育銀鯽新品系「中科6號」。

報導指出，鯽魚是中國大陸重要的大宗淡水養殖品種之一，因其肉質細嫩、味道鮮美且營養豐富，在市場上的需求量較高。然而，每條鯽魚體內有多達80餘根的小刺，不僅會給消費者帶來「卡喉」風險，也極大地限制其加工成魚丸、魚罐頭等產品的可能性。

為解決這一難題，桂建芳研究團隊依託中科院A類先導專案「種子精準設計與創造」，將「非減數融合」生殖與基因編輯相結合，針對銀鯽的肌間刺基因進行精準敲除，創製出既沒有肌間刺又不生育的銀鯽。

桂建芳表示，無肌間刺異育銀鯽可以正常游動和生長，在口感上沒有任何變化。既從源頭去除了小刺、食用方便，同時又不育後代、避免了潛在的生態風險。

她說，該產品的問世，將極大地改變以往的消費模式，為中國大宗淡水魚的深加工和消費升級打開數億級的市場空間。「現在正在討論如何把無肌間刺鯽魚產業化，只剩最後一公里了」。

報導還提到，「中科6號」在多項生產性能上均有顯著提升：生長速度加快約25%，飼料利用效率提高20%，並對皰疹病毒展現出較強抵抗力。

對養殖戶而言，這意味著死亡率降低、出欄週期縮短、飼料成本下降；對加工端而言，出肉率更高、損耗更少；對餐飲業而言，則能有效縮短備餐時間、提升營運效率。

報導說，無肌間刺異育銀鯽目前正在進行規模化人工養殖，未來通過審批後，即可端上餐桌。（編輯：楊昇儒/邱國強）1141224