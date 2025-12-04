中國報復濱崎步？主題咖啡廳「美照全遭清空」網傻眼：沒救了

娛樂中心／周希雯報導

中國近期對日本展開大規模抵制，連亞洲流行天后濱崎步也遭殃，開唱前1天臨時被通知取消；不過她沒選擇退讓，仍照常登台完成無人演唱會，事後更轉發多則台媒報導，並在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」。濱崎步的無聲抗議登上國際各大媒體，也令中國顏面掃地；沒想到近日傳出位於上海的濱崎步主題咖啡廳疑似被報復，所有照片被拔下清空，霸道舉動連中國人也看不下去，感嘆「沒救了」。

濱崎步上海演唱會被取消後，事後發出多張無人演唱會畫面，證實自己對著1.4萬空的觀眾席完成演出。不過中國官媒仍嘴硬稱「彩排被偷拍」、「不實訊息」，《澎湃新聞》引述1名中國男子的公開道歉信，對方自稱是濱崎步演唱會的攝影團隊人員之一，照片是彩排期間偷拍後PO到抖音，聲稱「濱崎步一個人演唱會」是不實消息，他對此深感懊悔並道歉。然而一番話並未讓局勢反轉，反而被認為中共找又找人背鍋，引來中國網友反彈「欺負國人大部分上不了IG是吧，IG上歌手本人的帳號都證實了」。

廣告 廣告

濱崎步0人演唱會打臉中共！主題咖啡廳疑遭報復「照片遭清空」網嘆：沒救了

濱崎步證實完成無人演唱會，中國卻嘴硬稱只是彩排。（圖／翻攝「a.you」IG）

濱崎步0人演唱會打臉中共！主題咖啡廳疑遭報復「照片遭清空」網嘆：沒救了

濱崎步證實完成無人演唱會，中國卻嘴硬稱只是彩排。（圖／翻攝「a.you」IG）

然而中共報復手段不僅如此，旅義作家李穎在X平台發文，「12月2日，上海濱崎步主題咖啡館裡的所有濱崎步照片被動態清零」，甚至有網友指出，有警車到場關切。只見牆壁上原本掛滿濱崎步各個時期的專輯及美照，不過如今整面牆已全被清空，精心的佈置只剩殘膠；令不少中國網友都看不下去，「上海都這樣了嗎？沒救了」、「瘋了…在國際上感覺被凌辱，之後對本國民眾下手最狠」、「感覺就像幼兒班的孩子的行為」、「四個字，惱羞成怒」。

據悉，濱崎步已經回到日本，昨（3日）登上電視台節目後，更霸氣發文表示「我會持續向前邁進，因為我就是濱崎步」，同時持續封鎖中國微博，目前仍停留在演唱會被取消前的貼文。對此，不少台灣人留言大力支持，「歡迎來台灣」、「台灣粉絲特地來加油一下，敬業的Ayu」。













原文出處：濱崎步0人演唱會打臉中共！主題咖啡廳疑遭報復「照片遭清空」網嘆：沒救了

更多民視新聞報導

中國演出遭卡歌趕下台！大槻真希返日首發聲「揭遺憾1幕」

韓軍人帥到台灣Threads！遭洗版1句「一翻譯秒嚇壞」求饒

高國豪哥哥爆「全裸視訊片」流出！要求「看私密處」全被側錄

