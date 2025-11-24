中國報復無效「高市早苗民調破七成」！林育卉揭「日民眾支持原因」

論壇中心／綜合報導

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」言論引發中國強烈不滿，中國祭出一連串措施來報復日本，不過愈是報復，反而讓高市早苗民調持續升高，日本新聞網（NNN）與「讀賣新聞」在本月21日至23日所進行的民意調查顯示，高市內閣的支持率仍已達72％。對此，資深媒體人林育卉在《頭家來開講》節目上透露，「日本民眾支持高市的原因」。

林育卉表示，2022年的時候，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西來台，當時也引發中國不滿，開始對台灣文攻武嚇，進行圍台軍演，而當時中國發射彈道飛彈飛越台灣上空，然後卻掉到日本的經濟海域，所以從那時候起，日本人才發現說中國欺負台灣，結果飛彈掉到日本的經濟海域，所以日本的政府開始對於中國的戒心開始升高，也讓日本人知道，「原來臺灣如果有事，日本也會有事」，這就是為什麼日本民眾會挺高市的原因。

中日的緊張關係升溫，日本防衛大臣小泉進次郎昨（23）日也訪問靠近台灣的沖繩縣與那國町，首度視察陸上自衛隊與那國駐屯地，並計畫在此部署飛彈，向中國宣示意味濃厚。

