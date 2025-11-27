中國壽司郎排隊10hr黃牛賺爆 網怒罵「漢奸」打臉官方抵制

中國政府呼籲抵制日本旅遊，然而北京「壽司郎」仍大排長龍。（翻攝自微博）

日本首相高市早苗日前重申「台灣有事」，中國憤而抵制日本旅遊及水產品，然而國內卻出現奇特景象，儘管官方強硬反日，但日本連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」在中國的生意卻異常火爆，多家分店單日用餐人次上千，甚至發生預計等候時間高達10小時以上的空前盛況，吸引黃牛趁機牟取暴利，狠狠打臉了官方的抵制宣傳。

中國政府對日採取強硬立場，不僅警告國民避免赴日旅遊、禁止日本水產進口，更怒斥對日友善的外國政要為「媚日份子」。然而，壽司郎自2021年進入中國市場後，人氣不減反增，截至今年8月底，壽司郎已在中國開設63家門市，地點涵蓋北京、上海等大城市，並持續擴張。中媒指出，壽司郎主要採用中國本土海鮮食材，並以平價策略成功滿足了中國消費者「想吃好的又不能吃貴」的需求。

壽司郎在中國門市的人氣極高，單日用餐人次往往上千，導致門市常出現長時間排隊人龍，為此，壽司郎設計了複雜的排隊流程，包括提前30天線上預約、當日線上取號及現場取號等。然而，不少黃牛看準了取號系統的漏洞，透過多設備搶號、囤號，並在社群或電商平台轉賣號碼牌牟取暴利，有北京網友爆料，黃牛開價每張號碼牌可達40至80元人民幣（約新台幣180至360元）。

近期，中國社群更瘋傳關於「黃牛代排換號」的討論串。有消費者花了約38.88元人民幣（約新台幣175元）向黃牛買號，卻被要求到店後需回贈黃牛兩張新號碼牌作為交換，否則需額外加價。針對這類「以號換號」亂象，北京壽司郎店業者已出面強調，若工作人員發現民眾試圖進行交換，將會立即取消號次並報警。

壽司郎的火爆場景，引發中國網友在社群平台上的分裂與憤怒。許多響應官方政策、揚言抵制日本的網友，看到大量中國人仍在排隊搶食日料，發文痛罵排隊者是「漢奸」和「賣國賊」；但也有支持者認為，抵制受害者多是中國業者和相關從業人員，政府應該妥善處理外交關係，而不是將愛國責任放在無辜百姓肩上。





