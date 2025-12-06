中國外交像黑道劇情！矢板明夫：原想威脅日本卻傷自己最深

政治中心／劉宇鈞報導

因日本首相高市早苗的涉台言論，中日關係持續緊張，中方祭出多項旅遊、經濟等反制措施，但這也讓在日本承包旅遊產業的中國業者連帶受影響。媒體人矢板明夫說，中國的外交有時就像黑道劇情，原本是想威脅日本的，結果傷到最深的卻是自己。

矢板明夫5日發文表示，中國國際航空等三大航空公司宣布，日本航線的機票免費取消與改期的期限，從今年12月底延長到明年3月28日，有中國媒體說，這是因為高市早苗在國會的「台灣有事」答辯引發日中對立，短期內看不到緩和，希望先把風險「管控」起來。

矢板明夫提到，這次措施不只包含日本的出入境航班，連日本轉機的都算在內。在中國政府呼籲國民不要前往日本後，各家航空公司也陸續減班，整體呈現「越來越不想讓你們去日本」的趨勢。

矢板明夫指出，有趣的是，這條本該讓日本頭疼的消息，反而在日本引起一片歡迎。在網路上有人寫道：「這可真是提早送來的聖誕禮物。」也有人問：「為什麼只有到三月底？乾脆無期限吧！高市首相的發言也不會撤回，強烈希望中國早日發布完全的『禁止赴日』命令。」

矢板明夫說，更有評論指出，這次延長剛好卡在明年2月17日至3月3日的春節連假上。過去每逢春節，日本旅遊業者最怕的就是大量中國團湧入，旅館難訂、道路壅塞、景區失序，現在中國客不來了，日本反而可以趁機舒一口氣。對旅遊業而言，只要提前預期中國客源短期不會回升，就能把空出來的量轉給歐美、東南亞或日本國內旅客，不會造成真正的衝擊。

矢板明夫直言，也有人觀察得更準。這次限制，真正受傷的不是日本，而是中國自己的旅行社、航空公司，以及那些在日本承包觀光巴士與旅館配套的中國資本業者。整條產業鏈像被人突然鎖喉一樣。某位網友乾脆點破：「這是中國的自我制裁。」

矢板明夫也說，還有人把這次事件比喻得相當傳神，稱中國的做法很像早年黑道對峙，雙方站成兩排，氣氛劍拔弩張，結果中國那派的老大忽然掏出匕首，對著自己的大腿先猛捅兩刀，然後咆哮：「看到沒？我可以狠到這種程度，你們最好怕一點！」對手不是被嚇到，而是被這種莫名其妙的行為弄到哭笑不得。

矢板明夫強調，今天中國的外交，有時候就像把這段黑道劇情演給全世界看。原本是想威脅日本的，結果傷到最深的卻是自己。

