中國外交官剛扮完戰狼 被爆轉身就安撫日企
[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引發北京不滿，並導致中日關係降至冰點，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰，11月18日與中國外交部亞洲司司長劉勁松會晤，會後一段劉勁松「手插口袋」、神色傲慢，日方官員貌似低頭聽話的畫面，在中國網路上引發熱議，當時有日本專家分析，這張照片是中方刻意「擺拍」以用於對內宣傳的。有日媒踢爆，劉勁松在「擺拍」結束後，轉身就前往日本大型企業據點視察、安撫日企。
根據《日本經濟新聞》報導，中日關係由於高市早苗的「台灣有事」而惡化，中國試圖將這場涉及台灣的政治衝突，描繪成中國自己的國內問題，但又不希望政治方面的對立，殃及中國境內的經濟活動。
報導指出，11月18日劉勁松與金井正彰，針對高市早苗以及中國駐大阪總領事薛劍在網路上發布的「斬首論」進行協商，會談結束後，劉勁松手插口袋、貌似一邊與金井交談，後者則「低頭聆訓」的畫面，被中國媒體大肆宣揚，劉勁松還直言對會談結果「當然不滿意」。
然而，相關人士透露，劉勁松在會談後不久，就前往遼寧省大連市、日系大型企業聚集的據點，了解日企在中國的業務情況，待視察結束時，雙方還互相擁抱，營造友好氣氛。
報導提到，目前中國經濟陷入困境，不只內需低迷，外國企業投資也下滑，中國國務院總理李強11月初在上海舉行的中國國際進口博覽會上，還呼籲加強對中國的投資。
與此同時，中日對立卻在娛樂業持續擴大，至於2國關係惡化是否將會波及製造業，目前仍難預料。
