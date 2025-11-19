中國外交官插口袋照瘋傳！日媒體人酸「演出擺第一」：難怪不被世界信任

國際中心／陳慈鈴報導

中國外交部亞洲司長劉勁松雙手插口袋，與一旁表情嚴肅的日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰，態度大相逕庭。（圖／翻攝自X平台 @S10408978）

日本首相高市早苗對「台灣有事」明確表態，力挺台灣，旋即被中國駐大阪總領事薛劍嗆聲斬首，此舉讓中日外交進入緊張狀態，持續受到國際關注。中日磋商未果，中國官媒釋出雙方外交官於18日會後同框的畫面，只見中國外交部亞洲司長劉勁松雙手插口袋，一旁的日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰則是頻頻點頭，表情嚴肅，還微微彎腰，雙方態度大相逕庭。對此，日本媒體人三木慎一郎就指出，這就是典型的「中國式」宣傳手法！

廣告 廣告

中國官媒《央視新聞》旗下的微博帳號「玉淵譚天」於18日下午，釋出金井正彰與劉勁松會面後，一行人準備離開中國外交部的畫面。只見劉勁松雙手插在口袋中，一臉睥睨的看著一旁的金井正彰，對方則是嘴唇緊抿，略略躬身，相當嚴肅。

畫面曝光後迅速被瘋傳，在中日台地區引起關注。中國網友表示，「怕不是要被罵得當眾鞠躬了！」「完美體現出了我們中國人的一身正氣！」台灣網友表示，「中國人的水準，不意外」，認為此舉恰好凸顯出中國人的傲慢與無理；日本網友表示，把手插進口袋恐嚇別人這種做法終將再次淪為笑柄，並對於外交竟然只能以這種方式進行感到悲哀。

日本媒體人三木慎一郎18日於X發文指出，中國媒體發布的影像，其實只是會談結束後在電梯前短暫寒暄的畫面，卻被加工成日本正在被訓話的構圖。而中國將這段影片在自家社群媒體上大量流傳。外交工作是在會議室裡進行的，不可能在走廊上處理。因為在內容上無法占上風，所以就利用走出會議室的瞬間來作戲，這正是典型的中國式宣傳手法。

三木慎一郎還說，連中國的大型媒體都把這段站著寒暄，當成彷彿是外交戰的核心場面一樣擴散。他最後更補充道，「正因為是這種把演出擺在第一位的國家，才會得不到世界的信任啊。」

更多三立新聞網報導

用戶注意！中華郵政宣布2026年起將「停辦1業務」 替代方式曝光

坤達等5藝人「遭求刑2年8月」！律師揭真實目的：很明顯不讓緩刑

表態挺高市早苗「台灣有事」答辯！沖繩石垣市長：我們首當其衝

中國外交官嗆斬首！網傳「日本取消中國人簽證」 台灣查核中心出手了

