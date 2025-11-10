中國外交官揚言「砍頭」 高市早苗不撤回言論：符合政府一貫立場

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕即使面對中國戰狼外交官薛劍揚言「砍頭」的恐嚇，日本首相高市早苗今天在國會答詢時表示，不會撤回7日在眾院預算委員會上的發言，而且強調這「符合政府一貫立場」。當時她表示，若發生台灣有事，日本有可能認定為「存亡危機事態」，並行使集體自衛權。

高市7日在預算委員被立憲民主黨眾議員岡田克也問及「在台灣海峽遭到海上封鎖情況下，何種情形會被認定為存亡危機事態」。她表示，若對台灣發動武力攻擊，並以「戰艦」實施海上封鎖，同時採取其他配合行動時，就可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

日本產經新聞報導，這是歷屆日本政府首相首次明確就台海情勢舉出「可能構成存立危機事態」的具體案例，立場較以往政權更為明確、前進了一步。

立憲民主黨眾議員大串博志今天再次問及此事，他表示，「這是決定日本是否要捲入戰爭的重要判斷。」並要求政府提出明確的「統一見解」。

高市答詢表示，那是基於假設最壞情況所作出的答詢，她並強調「這與政府過去的一貫立場相符」，表明她不會撤回該發言。

高市同時指出，自己並不打算將7日發言作為「政府統一見解」，但她補充說明，當時因被問及台灣海峽若發生那種狀況，將會如何應對，才舉出那樣的案例，今後將盡量避免此類具體假設性回答。

