中國外交官「手插口袋」教訓日官員？小粉紅高潮 王丹戳破：文明與野蠻

日本首相高市早苗對「台灣有事」明確表態，連日引發中方反彈，也讓中日外交緊張態勢升溫。中國官媒釋出雙方外交官於18日會後同框的畫面，中國外交官出「雙手插口袋」送客畫面引發熱議。民運人士王丹說，這是一張歷史教科書式的照片，可以放到小學課本中，叫做「文明與野蠻」。

中日會後，中國官媒《央視》釋出日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰要離開中國外交部時，中國外交部亞洲司長劉勁松雙手插口袋送客的畫面，引發議論。

日本資深媒體人矢板明夫20日凌晨在臉書發文提到，高市早苗的「台灣有事」發言後，日中關係再度緊繃。為緩和局勢，金井正彰前往北京與劉勁松會談。

矢板明夫提到，「中國官媒央視會後發布的一段短影片。據說這段影片，是央視記者在沒有經過日方同意的情況下拍攝的。影片中，劉勁松雙手插在口袋裡走出外交部，旁邊的金井正彰微低著頭。這段畫面在中國網路上迅速瘋傳，不少人將其解讀為，日本的官員前來低頭認錯，但中方對此不屑一顧，『顯示了中國的大國地位』。」

矢板明夫說，日方解釋，金井之所以低頭，只是因為正在聆聽翻譯，並非在賠罪，而金井訪問中國的目的，也不是為了道歉，「他是去通知中國，『日方並不打算撤回高市首相的涉台發言』。有趣的是，日本社會對這段影片的反應與中國完全不同，許多日本人並不覺得金井受到羞辱，反而認為真正自取其辱的是中方。有人指出，劉勁松穿的那身類似中山裝的『五四青年服』，看起來像昭和時代日本鄉下的高中制服，而雙手插口袋的姿態，更像一個不愛讀書的小混混。與舉止拘謹、態度溫和的金井相比，兩國外交官的氣質形成鮮明對照。」

民運人士王丹說，這是一張歷史教科書式的照片，可以放到小學課本中，叫做「文明與野蠻」。它也形象地告訴外界，自由社會與中共的衝突，表面上看是制度的衝突，意識形態的衝突，但實質上，是文明與野蠻的衝突。

網友則說，「廉價的國族主義高潮操作」、「中共剪裁鏡頭就是為了編故事、看圖説話，小粉紅興奮」、「到底是有多自卑，連這種豆腐也要吃」、「比這個更野蠻的是那些看圖說故事的粉紅」、「不想看到，以假亂真的事情，明明從頭至尾的影片，多數時候根本在聽翻譯者說的內容，非常清楚，別假裝有高低之分」。

