中國外交官「手插口袋」送客 竟奔日企「鬼轉偷抱」！

日本新任首相高市早苗上台後強力挺台灣，發表「台灣有事」言論，導致中、日兩國關係緊張。中國官方為表達對日本說法的不滿，祭出多項制裁措施，不僅禁止日本水產進口，還呼籲公民「近期暫勿前往日本」。日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰先前專程赴中磋商，上月18日與中國外交部亞洲司長劉勁松會談，但雙方談判仍無進展。中國官媒曝光會後畫面，劉勁松以「雙手插口袋」送客，引發熱議。然而日媒昨（30）日卻透露劉勁松會後走訪在中日企，態度大轉變。





日本首相高市早苗（左）發表「台灣有事」言論，日官員上月18日赴中磋商。（示意圖／翻攝自高市早苗X、Unsplash）





中日關係緊張，日官員金井正彰上月17日飛往北京，隔天與中方外交官員劉勁松進行會談，雙方圍繞高市早苗的國會答詢，以及中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X上提出的「斬首論」展開交鋒。當天中國官媒央視透過微博帳號「玉淵譚天」曬出兩方交涉結束後的畫面，劉勁松雙手插進褲子口袋繼續談話，日本官員卻是微微低頭恭敬聆聽，劉勁松的姿態被中國媒體大肆讚揚。照片曝光，在網路瘋傳，引發中日兩國輿論強烈反應。

中國外交官見日官員「手插口袋」送客，會後奔在中國的日本企業視察。（圖／翻攝自Ｘ）

根據日媒報導，昨（30日）《日經新聞》披露劉勁松後續行程，他結束與日方官員會談後，隨即奔赴遼寧省大連市，視察日本企業據點。他了解營運狀況後，與日資大型製造廠高層對談，表示希望日本企業能安心持續在中國經營，訪談結束後與對方擁抱，釋出善意、表達友好。消息曝光，中方前後態度轉變之大，引起外界關注。









