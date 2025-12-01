中國外交官「手插口袋」送行惹議 遭爆隨後赴大連安撫日企

2028年11月18日，中國外交部亞洲司長劉勁松（右）與日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰，在北京展開磋商。Kyodo/路透社



日本首相高市早苗的「台灣有事」發言引起中國政府怒火後，日本外交官赴北京磋商卻被中國外交部亞洲司司長劉勁松「手插口袋」送行，引發熱議。但日本媒體透露，劉勁松隨後造訪日商公司在大連的工廠，試圖安撫日本企業的擔憂，以避免政治爭端進一步干擾商業活動。

高市早苗11月7日在國會答詢時表示，若「台灣有事」，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國政府祭出多項反制措施因應。日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日抵達北京，並在18日與劉勁松等人進行磋商。

然而，當劉勁松為金井正彰送行時，媒體捕捉到他把雙手插進褲子口袋的畫面，而日本官員「低頭聽中方講話」的姿態，更被中國媒體解讀為「一眼自明，中方對日本方面是有話要不斷強調的」，引爆日中兩國輿論，這張「手插口袋」的照片更在社群媒體瘋傳。

中國外交部亞洲司司長劉勁松(右)手插口袋送別來訪的日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰(左)。路透社

但《日經新聞》引述知情人士透露，劉勁松隨後造訪在大連的一處日資大型製造廠，並向該公司高層表示，希望日企能安心在中國經營。據稱他詢問了該公司在中國的運營狀況，雙方在結束訪問時還擁抱致意，呈現融洽氛圍。

報導指出，中國經濟正面臨國內需求嚴重不足與外資企業投資疲軟的困境。中國國務院總理李強在11月5日於上海舉行的中國國際進口博覽會上，呼籲加強對中國投資，稱「中國經濟是一片大海，世界經濟也是一片大海，世界大海大洋都是相通的」。

此外，日本財經界最大團體「經濟團體聯合會」（簡稱經團連）會長筒井義信11月28日在東京會晤中國駐日大使吳江浩，雙方重申兩國經貿交流的重要性，並同意持續對話。而據知情人士透露，此次會晤是由中方提議舉行。

另一方面，日中政治爭端正蔓延至娛樂產業。日本歌手濱崎步的上海演唱會、爵士鋼琴家上原廣美的音樂會、偶像團體「桃色幸運草Z」的上海活動，以及日本人氣動畫「美少女戰士」音樂劇等，全部因「不可抗力因素」取消。歌手大槻真希在上海演唱時還被強行中止、帶離舞台。

至於日中關係惡化是否會波及製造業則尚待觀察。若中國限制日本企業取得稀土礦物，將對眾多日企造成重大衝擊。

