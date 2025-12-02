中國外交跳票惹民怨 宏都拉斯親台政黨大勝

宏都拉斯國旗。(Canva)

宏都拉斯自 2023 年與台灣斷交、轉向中國後，多項中國承諾陸續被批「食言」。原被寄望能開拓的對華出口市場並未兌現利多，白蝦外銷更傳出量跌逾六成、收益重挫七至八成，當地產業受創嚴重。





中國低價商品湧入也衝擊本地零售業，有商家營收暴跌七成，使外界質疑「外交轉向中國」並未帶來實質利益。多位宏國學者與企業界對《自由貿易協議》進展停滯及「中國投資跳票」表達不滿，批評現任政府「以主權換空頭支票」。





這些不滿情緒也反映在最新國會選舉結果上。宏都拉斯總統大選目前仍在人工計票，兩位親台候選人──國家黨的阿斯夫拉（Nasry Asfura）與自由黨的納斯拉亞（Salvador Nasralla）僅差五百餘票，形成「技術性平手」。然而國會改選大勢已定，兩大親台在野黨取得壓倒性勝利。

根據全國選舉委員會（CNE）初步統計，右派國家黨在 128 席中拿下 50 席，席次增加 6 席，將成為新國會第一大黨；中間偏右的自由黨則從原本 22 席激增至 40 席，升為第二大黨。兩黨合計 90 席，不僅遠超修憲門檻（86 席），更能主導未來立法方向，動搖現任左派政府過去 4 年的政策路線。





相較之下，執政的自由重建黨（Libre）遭受重挫，席次從 50 席驟減到 34 席，其總統候選人蒙卡達（Rixi Moncada）得票亦大幅落後。選前兩位在野候選人都曾表示，如勝選將考慮「恢復與台灣邦交」，在中國承諾跳票、民怨升高的氛圍下，其主張更獲得選民高度關注。