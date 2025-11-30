中國外交部亞洲司長雙手插褲袋擺拍戰狼 隨即擁抱日企安撫

首次上稿 11-30 22:03更新時間 12-01 06:54

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國外交部亞洲司司長劉勁松前陣子在北京與日本官員會談後，由於在鏡頭前擺出「雙手插褲袋」的輕佻姿態而聲名大噪。但日本媒體披露，劉勁松在這齣「擺拍」的戲碼結束後，立刻前往日本大型企業據點視察，傳達「希望日本企業能在中國安心進行業務活動」的立場，甚至還擁抱對方以營造友好氣氛。

日本經濟新聞報導，日中關係由於日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢而惡化，但中方似乎希望政治方面的對立，不要擴及中國境內的生產銷售活動。

劉勁松11月18日與訪問北京的日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰舉行會談，雙方針對高市的答詢，以及中國駐大阪總領事薛劍在網路上發布的「斬首論」言詞交鋒。

會談結束後，劉勁松送客時一邊將雙手插在褲袋裡，一邊與金井交談，營造金井低頭聆聽訓話的畫面，被中國媒體大肆宣揚。劉勁松還在被媒體詢問時，表示對會談結果「當然不滿意」。

劉勁松的無禮不僅引發日本網友痛批，日本媒體也對他的「擺拍」行為不以為然，指劉勁松刻意穿著所謂的「五四青年裝」，將雙手插在褲袋裡，故意讓媒體拍到這個畫面，企圖以影像直接傳達「14億中國人都很憤怒」的訊息，並暗示在台灣議題上絕不讓步。

然而，相關人士透露，劉勁松在會談後不久，就前往日系大型企業在遼寧省大連市的據點，向企業負責人了解在中國的業務情況。視察結束時，雙方還互相擁抱，營造友好氣氛。

目前中國經濟由於內需低迷而陷入困境，外資企業投資也呈現下滑趨勢。中國國務院總理李強11月初在上海舉行的中國國際進口博覽會上，呼籲加強對中國投資。

11月28日，日本財經界最大團體「經濟團體連合會」(經團連)會長筒井義信在東京會見中國駐日大使吳江浩，雙方確認日中經濟與商務交流的重要性，並同意繼續保持對話。據悉，這次會面要求是由中方主動提出。

