中國外交部以青森6強地震為由 再度呼籲國民避免前往日本

中國再度呼籲國民避免前往日本。《テレ朝NEWS》報導指出，中國外交部以日本青森近海8日發生震度6強地震、並觀測到海嘯及發布避難指示為由，呼籲中國民眾「當前先避免前往日本」。

中國上月14日也曾以「日本治安惡化」為由呼籲國民避免前往日本，當時與首相高市早苗就台海情勢的相關發言有關。中國外交部發言人郭嘉昆表示，近期日本接連發生地震，造成多人受傷，且已觀測到海嘯、部分地區發布避難指示，日方也提到未來仍可能發生更大地震，因此呼籲中國國民暫時避免赴日。

廣告 廣告

報導指出，有日本記者詢問中方是否在其他國家發生地震時也採取類似措施，郭嘉昆回應「請自行查閱中國外交部官網」。而根據官網資料，2011年東日本大震災時，中方曾提醒中國國民赴日「需提高警覺」，並呼籲避免前往福島、仙台等災區，但未提及日本其他地區。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

40分鐘內連4震襲日本青森！氣象廳：不屬「後發地震注意情報」對象

日本青森外海又發生規模6.7地震！氣象廳發布海嘯注意警報

青森外海又有餘震！規模5.3最大震度3