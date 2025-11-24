中國外交部再喊「有權對日本歷史罪行清算」！日網灌爆怒嗆：丟臉
大陸中心／許智超報導
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，兩國緊張關係持續升高。對此，中國外交部發言人毛寧則頻繁發文，試圖藉此影響日本輿論，昨（23）日引述中國外交部長王毅所言，稱若日本繼續專斷獨行，所有國家都有權利清算日本的歷史罪行，並有責任阻止日本軍國主義復活，結果貼文一出，立刻遭大批日本網友狠嗆「如果你熱愛和平，為何要對台灣動武？」。
毛寧日前在X平台發文、引述王毅發言，聲稱中國人民熱愛和平，且重視鄰國友好，但在涉及國家主權和領土完整的重大原則問題上，絕不妥協或讓步，「若日本繼續專斷獨行、犯下錯誤，那所有主張正義的國家和人民都有權重新清算日本的歷史罪行，並有責任堅決阻止日本軍國主義復活。」
貼文曝光後，許多日本網友留言反嗆，「如果你重視鄰國友好，你也應該與我們的鄰國『中華民國』友好相處！」、「如果你熱愛和平，為何要對台灣動武？」、「考慮到西藏和維吾爾族人遭受的人權侵犯，你說的這話甚至不算是個糟糕的玩笑」、「如果重視鄰國友好，先為『我要砍掉你骯髒的頭』這句話道歉」、「為什麼你的帳號位於美國啊？真丟臉！」
此外，還有不少人將中國外交部的公告改圖，變成「如果中國繼續獨裁專制、犯下更多錯誤，所有主張正義的國家和人民都有權重新清算中國的歷史罪行，並有責任阻止中國軍國主義復活」、「台灣是一個獨立的國家」等，持續狂酸中國。
