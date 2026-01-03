中國外交部怒PO無人圖！批美國「霸權」已違反國際法

中國外交部發言人透過社群平台X聲援委內瑞拉。（圖／翻攝自X@CHINA MFA Spokesperson 中國外交部發言人）





美國對委內瑞拉展開大規模空襲，並逮捕委國總統馬杜洛及其妻，震驚國際。中國外交部週六（3日）發表嚴正聲明，對美方的軍事行動強烈譴責。

川普聲稱逮捕委國總統馬杜洛，美國司法部長邦迪表示，馬杜洛被控涉及多項重罪，包括毒品恐怖主義陰謀、毒品走私陰謀，以及持有機槍與爆炸裝置等罪名，很快將在美國法庭接受司法制裁。對此，委內瑞拉震怒發聲，表示「委內瑞拉不會談判，不會投降，最終必將勝利」，目前由副總統羅德里格斯領導國家。

中國外交部發言人透過社群平台X發聲，附上一張無人照片表示中國對美國公然對主權國家使用武力，並針對其總統的行動深感震驚，並予以強烈譴責。

文內更強調，美國的霸權行徑已嚴重違反國際法和委內瑞拉主權，威脅拉丁美洲和加勒比海地區的和平與安全。中國對此堅決反對，並呼籲美國遵守國際法和《聯合國憲章》宗旨和原則，停止侵犯他國主權和安全。

除了中國外，俄羅斯也發表聲明，嚴厲譴責美國對委內瑞拉發動武裝行動，並表態支持委國人民。哥倫比亞總統佩特羅則公開示警，稱美國對鄰國發射飛彈，已對區域安全造成重大威脅。古巴國家主席迪亞斯亦批評美方行徑為「不可接受的罪行」，呼籲國際社會立即介入。

