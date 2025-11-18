中國外交部換公告圖怒嗆日本 又遭網友玩壞

▲近來日中關係因「台灣有事」議題而緊張升溫，中國外交部發言人毛寧在社群平台上「正告日本」，沒想到又遭告網友惡搞。（圖／翻攝自X）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日有關「台灣有事」的言論，引爆中國強烈不滿。不過在日中關係緊張之際，中國外交部在社群平台上發出公告，遭到日本網友惡搞「自焚」，甚至還製作了一款「中國外交部式公告產生器」。沒過幾天，中國外交部似乎因惡搞而換了一款公告的樣式，再次痛罵日本「勿玩火」，沒想到日本網友毫不在意，而是嗨喊「新玩具來了！」

針對高市早苗近日在國會備詢時，發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引發中國不滿。後續中國外交部13、14日連日在社群平台X（舊稱推特）發文並PO出以日文製作、紅底白黃字的圖卡，警告日本「在台灣問題上不要玩火，玩火者必將自焚。」

沒想到，這款圖卡隨即遭到日本網友改圖，甚至還製作了「中國外交部式公告產生器」，在X上掀起「自焚」熱潮。網友紛紛嘲諷中國，還大嗆中國國家主席習近平，稱「北京有黃色的熊，很糟糕。」

過了幾天，中國外交部發言人毛寧17日再次PO文「正告日本」，在文中用英文表示：「日本首相高市早苗關於台灣問題的錯誤言論，嚴重違反了中日四個政治文件的精神，並從根本上侵蝕了中日關係的政治基礎。中日四個政治文件在台灣問題上所規定的，是日本政府作出的嚴肅承諾，具有國際法上的效力。對此不容許有任何含糊或錯誤解讀的空間。」

毛寧在文中強硬表示：「無論日本哪個政黨或個人執政，都必須恪守日本政府在台灣問題上所作出的承諾。」同時再次敦促日本「對歷史和對華關係採取負責任的態度，停止踩踏紅線、玩火，收回錯誤言論，停止錯誤行徑，並以實際行動履行日本對中國的承諾。」

似乎是擔心原先的公告已經「被玩壞」，毛寧17日的PO文中，雖然也附上了公告圖，不過改用了棕色的背景，並配上了同樣是白、黃兩色的文字。

但對於日本網友來說，這似乎並不是太大的阻礙，儘管毛寧的貼文才PO出不到一天，先前的「中國外交部式公告產生器」馬上推出新款。目前在生產器的網頁中，可以只做兩款中國外交部的公告款式、一款中國國防部的公告，以及毛寧先前使用的公告款式。

有網友直呼「謝謝中國提供新玩具」、「背景色出新色了，本週的流行色是這種過時的棕色，請記下來」、「推出新作了！難得入手了中國共產黨這個玩具，日本網友們絕對不能放過」。在網友笑稱「秋天新色推出了」的同時，也有網友大酸「新的顏色就像是大便的顏色一樣。」

