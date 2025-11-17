中國外交部火力全開 X平台狂轟高市早苗「台灣有事」言論

中國外交部發言人毛寧在X平台發文，反擊日相高市早苗「台灣有事」言論。美聯社



針對日本首相高市早苗的台灣有事言論，中國不斷升高反擊力道，中國外交部也日本網友常用的境外社群媒體X平台展開宣傳戰。繼中國外交部在官方帳號揚言，觸及中國底線的行為將落得「頭破血流」的下場後，發言人毛寧、林劍也陸續配合發布英日版雙語內容。

高市早苗7日在眾議院回應質詢時稱，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，可能構成日本安全保障法制中可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，但仍須視實際情況而定。

這番說法引起中國極度不滿，繼中國駐大阪總領事薛劍揚言「斬首」後，中國官方也在國內大打輿論戰，以日本安全環境惡化為由，提醒民眾避免赴日旅遊，對於赴日留學也應謹慎考慮。在國際輿論場上，中國外交部發言人則接連在X平台表達中方強硬立場。

中國外交部14日在X平台發布日語貼文，以紅底大字宣稱「如果試圖挑戰中國人民的底線，必遭中方迎頭痛擊，在超過14億中國人民以血肉築成的鋼鐵長城面前頭破血流，落得渾身是血的下場」。

這則發文中的「迎頭痛擊」、「頭破血流」等激烈用詞，呼應先前中國官方的說詞，但也激起許多日本及外國人士以同一圖卡發文反譏。我國安會秘書長吳釗燮就以相同圖卡發文，譏嘲「中國聲稱愛好和平，卻威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，這就是霸權主義」。

至16日，中國外交部發言人毛寧則發文，引述1972年「中日聯合聲明」中涉台內容，用英語、日語雙語發布4張海報，表示日方「無論誰當政，日本都必須信守承諾」。

毛寧稱：「1972年的『中日聯合聲明』明文寫道『日本國政府承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府』，以及『中華人民共和國政府重申，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解並尊重中華人民共和國政府的這一立場，並堅持基於《波茨坦宣言》第八條的立場。』」

毛寧又寫道：「無論誰當政，日本都必須信守承諾。」

但日本作家山岡鉄秀留言指出，在「中日聯合聲明」中，日本對於中共宣稱「台灣是中國一部分」僅表示「理解與尊重」，並未「承認」。

隨後，另一名中國外交部發言人林劍在X平台發布英文版「波茨坦公告第八條」內容：「開羅宣言之條件必將實施而日本之主權必將限於本州、北海道、九州、四國及吾人所決定其可以領有之小島在內」。

在另一則貼文中，林劍也以英文節錄《開羅宣言》內容：「日本自中國人所竊取的所有領土，比如滿洲、台灣及澎湖群島，應該歸還給中華民國（Republic of China）。」他據此宣稱：「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。這是基於歷史和國際法的事實，永遠無法改變。」

部分網友指出，林劍引用的內容形同「承認台灣是中華民國」，也有網友指責林劍的說法錯誤，扭曲歷史。且《開羅宣言》、《波茨坦公告》均非正式國際條約。還有網友表示，中國自己對於香港的承諾都未遵守，也不尊重國際法庭對南海領土主張的裁決。

中國多次引用《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《舊金山和約》等文件，作為其對台灣擁有主權的歷史與法律依據。不過美國在台協會（AIT）9月指出北京的說法「完全錯誤」，並強調三大文件「從未決定台灣的最終政治地位」；美國國務院隨後也與AIT表達一致立場。

