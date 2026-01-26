中國外交部稱日本治安不佳、地震頻繁 籲公民春節勿前往
日相高市早苗的「台灣有事」言論引發中日關係惡化，今日中國外交部宣稱，近期日本社會治安不佳、針對中國公民的違法犯罪案件多發，且部分地區連續發生地震，恐讓中國公民在日本面臨嚴重安全威脅。因此提醒中國公民「農曆春節近期避免前往日本」，並提醒已在日中國公民密切關注當地治安形勢，以及地震和災害預警訊息。
除此之外，「中國三大航空」中國國航、南方航空、東方航空同步發布公告，稱根據中國外交部發布的出行提醒，為協助受影響旅客更好安排出行，將往來日本與中國之間航線的免費退改票期限，從原定的3月28日大幅延至10月24日。
