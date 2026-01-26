中國外交部稱日本治安差、地震頻繁「春節勿去日本」台網爽翻：快訂機票

大陸中心／施郁韻報導

中國外交部稱日本近期治安堪憂，且部分地區連續發生地震，呼籲春節期間「避免前往日本」。（圖／資料照）

中國日前因高市早苗首相堅定表明「台灣有事可能構成日本存亡危機」而惱怒，呼籲民眾避免前往日本旅遊。中國外交部26日又發布提醒，稱日本近期治安堪憂，且部分地區連續發生地震，呼籲春節期間「避免前往日本」。日本旅遊達人林氏璧直呼「日本機票還不快訂起來！」

據陸媒《新華社》報導，中國外交部26日透過微信公眾號「領事直通車」發布消息，稱近期日本社會治安不靖，針對中國人的違法犯罪越來越多，加上部分地區連續發生地震造成人員受傷，日本政府更發出後續餘震警告，因此中方與駐日使領館聯合研判，中國公民在日本面臨「嚴重安全威脅」，呼籲民眾春節期間應「避免前往日本」。

消息一出，日本旅遊達人林氏璧在臉書粉專發文，在中國外交部發布上述提醒前不久，中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空等3家中國最大的航空公司發布通知，往來日本與中國間航線的免費退改票期限，從原定的3月28日大幅延至10月24日。

林氏璧笑稱「一樣的話去年11月就說過了，這次多了一個地震的理由。10月24日，一口氣到了接近機場退稅開始實施的11月1日。怕人民在日本免稅當免費買到破產，真的是用心良苦。是的，日本真的是很危險的國家呀。日本機票還不快訂起來！」

對此，網友紛紛留言直呼「已訂好下星期的機票，日本我來啦」、「這麼危險的國家我們來去就好」、「希望這個公告盡量延到暑假，危險的地方讓我們去就好！」、「拜託，這種好政策請務必要堅持下去，好還給大家一個乾淨的賞櫻空間。」、「忽然有點想訂機票了」、「日本很危險的，一去就回不來了」。

