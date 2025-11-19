中國外交部籲公民「勿前往日本旅遊」...游庭皓指「台灣旅客消費翻三倍」就能補上中客缺口！分析「若中日局勢未緩解」：日本觀光產業關鍵是「留住台灣旅客」

日本首相高市早苗本月7日在眾院預算委員會上，針對「台灣有事」發言時提到，根據情況有可能構成依據安全保障相關法可行使集體自衛權的「存亡危機事態」；此番言論引起中方強力不滿，中國外交部領事司14日晚間突然發布罕見措辭的旅遊警示，呼籲中國公民「近期避免前往日本」。對此，財經專欄作家游庭皓昨（18日）指出，「只要台灣旅客的平均消費翻三倍，從一人1萬提高到3萬，整體金額就能補上中國客人缺口」。

中國外交部14日發布通告，聲稱今年來日本治安惡化、針對中國公民的違法案件頻傳，部分至今未偵破，再加上日本領導人近日接連發表「涉台挑釁言論」，導致中日交流氛圍迅速惡化，給在日中國公民帶來「重大風險」。中國外交部表示，在此情況下，中國公民要暫時避免赴日，已在日本的中國人也應「提高防範、加強自我保護」，如遇緊急情況務必聯絡駐日使領館。

對此，游庭皓於臉書發文指出，一旦中國旅客冷卻，「台灣人將成為日本最依賴的主要客源」。他點出，根據統計，中國遊客在夏季豪砸 5901 億日圓，「但台灣旅客也不遜色，單季消費高達 3020 億日圓，已是僅次於中國的第二大金主」。

游庭皓說，「只要台灣旅客的平均消費翻三倍，從一人1萬提高到3萬，整體金額就能補上中國客人缺口」。他表示，如果中日局勢未緩解，日本觀光產業當下的關鍵，就不是乾等北京解封，而是如何把已經大量來訪的台灣旅客留住、拉高停留天數與購買力，「畢竟台灣旅客有長年穩定度忠誠度」。

