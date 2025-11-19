中國外交部籲公民「勿前往日本」...小野田紀美諷：過度依賴「不滿就經濟施壓」的國家是一種風險！Kenny Chen讚「越來越多國家覺悟」、喊話：民主結盟重回亞洲霸主

日本經濟安全保障大臣小野田紀美昨（18日）針對中國呼籲公民避免前往日本一事表示，「對於一個只要遇到不滿就會立刻採取經濟手段威嚇的國家過度依賴，是一種風險」。對此，大罷免志工Kenny Chen表示，越來越多國家覺悟了，「跟流氓做生意（指中國），最後不會有好下場」。

綜合日媒報導，針對中國政府呼籲公民避免前往日本留學或觀光，有經濟學者指出，這可能造成日本巨大經濟損失，小野田紀美指出，「不僅是供應鏈，觀光也可能成為風險」。她認為，大家應該一邊思考如何降低風險，一邊推動經濟，並強調「應避免對於特定國家過度依賴」。

小野田紀美表示，「如果我們過度依賴某個一不高興就立即採取經濟脅迫的國家，不僅會危及供應鏈，還會危及旅遊業」。她說，「我們必須認識到，對一個會帶來風險的國家的經濟依賴是危險的」。

對此，Kenny Chen直呼，「短短16秒，正式解開封印」。他點出，「越來越多國家覺悟了，跟流氓做生意，最後不會有好下場」。Kenny Chen表示，「不只是說話不算話，而且你要它的利，它要你的本」。

Kenny Chen喊話，19世紀末，明治維新脫亞入歐，「現在，民主結盟重回亞洲霸主吧！」「Make Japan Great Again！」

（圖片來源：Kenny Chen臉書）

