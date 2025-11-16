中國外交部被狂酸！吳釗燮模仿中共圖卡 美駐日大使喊「感謝加深日美關係」
中國外交部發言人林劍近日透過社群媒體發文，並以圖卡宣稱中國「愛好和平、重信守義」，我國安會秘書長吳釗燮16日則以「中共宣傳文本產生器」，模仿林劍的圖卡發文反酸，中國聲稱愛好和平，但卻威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，「這是赤裸裸的霸權主義」，並在署名處標註「中華人民共和國垃圾話發言人」。
日本首相高市早苗日前在國會強硬表態，若台灣有事，可能構成日本的「存亡危機事態」，引發中共不滿，中國外交部及中國駐日大使館先後發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。中國外交部發言人林劍透過社群平台X強調，中國在攸關主權與領土完整的大是大非問題上不會妥協退讓。
而在相關爭議延燒之際，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進13日在X發文，稱這場中日新的外交衝突完全由高市早苗挑起，甚至聲稱若日方驅逐中國外交官，中國必將報復，並辱罵高市早苗是「邪惡的巫婆」。
美國駐日大使葛拉斯（George Glass）也在X貼出胡錫進的貼文截圖，批評他「似乎已經分不清是非對錯」，指出胡錫進長期在《環球時報》替中共宣傳，已分不清外交與挑釁的差別。
葛拉斯15、16日並以日文與英文在X反酸，感謝中國駐日大使吳江浩與駐大阪總領事薛劍「為加深堅定的日美關係所付出的努力」；他並強調日美同盟及G7夥伴關係一致維護台灣海峽和平與穩定，堅決反對任何武力或威嚇改變現狀的企圖。
