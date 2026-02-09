中國外交部談日選：若誤判情勢必遭迎頭痛擊

▲美國對中關稅升高到245%，中國外交部發言人林劍表示，關稅戰中方不願打，但也絕不怕打。（圖／翻攝自中國外交部官網）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日本率領自民黨在第51屆眾議院選舉獲得壓倒性勝利，高市早苗因「台灣有事」相關主張遭到中國強烈抵制，但日本民眾仍用選票給予高市早苗史詩級的支持，也如同向北京做出明確宣示。對此，中國外交部表示，敦促日本執政當局正視而不是漠視國際社會的關切，並警告「日本極右翼勢力若誤判形勢，恣意妄爲，必將遭到日本人民的抵制和國際社會迎頭痛擊」。

中國外交部林劍今（9）日主持中國外交部例行記者會，被問到日本眾議院選舉結果，林劍表示，「我們敦促日本執政當局正視而不是漠視國際社會的關切，走和平發展道路而不是重蹈軍國主義覆轍。恪守中日四個政治文件，而不是背信棄義」。

廣告 廣告

林劍警告，「日本極右翼勢力若誤判形勢，恣意妄爲，必將遭到日本人民的抵制和國際社會迎頭痛擊。中國對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而變化。我們再次敦促日方撤回高市涉台錯誤言論，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意」。

林劍強調，「當年日本軍國主義者曾把日本引向侵略戰爭歧途，對亞洲鄰國和世界犯下滔天罪行，也給日本人民帶來深重災難，歷史教訓十分深刻。以史為鑑，方能面向未來。日本是堅持走和平發展道路，以實際行動取信週邊鄰國和國際社會？還是逆歷史潮流而動、挑戰戰後國際秩序？這值得日本為政者和日本各界的有識之士深思」。

對於高市早苗選後表示，正努力營造一個能夠實現參拜靖國神社的環境，林劍回應說，「靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉著對侵略戰爭負有嚴重罪責的14名甲級戰犯。靖國神社問題的實質是日本能否正確認識並深刻反省日本軍國主義侵略歷史，事關人類良知、中日關係政治基礎，和日本的國家信譽。今年是東京審判開庭80週年，在這一特殊年份，日本尤其應當正視和反省侵略歷史，在靖國神社等重大歷史問題上謹慎行，不要重蹈覆轍」。

有日本記者提問，北京近期對日本的強硬立場是否對日本大選產生影響，林劍表示，「中方從不干涉別國內政，也堅決反對任何干涉中國內政、侵害中國核心利益、違背國際法和國際關係基本準則、破壞地區和平穩定的錯誤言行。我們的對日政策是明確、穩定、連續的，無論日本領導人是誰，無論是哪個政黨執政，都必須恪守中日四個政治文件，以及日本和平憲法履行自身承諾和國際義務」。

另外，對於美國總統川普熱烈祝賀高市早苗大勝，美日聯盟關係更將加穩固，林劍則說「選舉是日本的國內事務，美日處理雙邊關係應當有利於地區的和平穩定」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高市早苗大勝成金價利多？日經曝關鍵情景：避險買盤將流向黃金

「台灣女婿」山口晉成功重返國會！透露高市早苗叮嚀要守護台灣

岡田克也連任夢碎！曾質問高市早苗「台灣有事」掀波慘遭選票洗臉