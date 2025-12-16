中國外交部駐港公署：希望駐港外媒客觀報導黎智英案

（中央社記者張謙香港16日電）對於壹傳媒創辦人黎智英昨天被香港法院定罪，中國外交部駐香港特派員公署發表了一封「致駐港外媒」信，表示希望駐港外媒報導相關新聞時秉持客觀、公正、專業的職業操守，「不被偏見蒙蔽雙眼，不被謊言誤導方向」。

香港國安法指定法官昨天裁定壹傳媒集團創辦人黎智英兩項串謀勾結外部勢力危害國家安全罪及一項串謀發布煽動刊物罪成立，受到國際社會關注。據報導，美國和英國等西方國家領導人為黎智英發聲。

中國外交部駐香港特派員公署新聞發言人15日發表「致駐港外媒的一封信：關於黎智英案的事實與真相」。信中表示，媒體是增進了解、溝通民心的橋樑，希望駐港外媒朋友能夠秉持客觀、公正、專業的職業操守，「不被偏見蒙蔽雙眼，不被謊言誤導方向」。

發言人表示：「請你們深入了解黎智英案的法律依據和事實經緯，向世界報導一個真實、法治、穩定的香港。」

發言人表示，黎智英沒有因為旗下媒體報導新聞或者表達觀點而被起訴，檢方指控的關鍵是他勾結外國勢力危害國家安全，又指他濫用輿論工具煽動仇恨、激化對抗，鼓動支持暴亂活動，是2019年香港「黑暴」的幕後推手。

發言人說：「他公然乞求外國對中國和香港特區實施制裁，甚至叫囂『為美國而戰』。在世界任何國家法律體系中，黎所作所為都屬於嚴重犯罪行為。」

發言人並強調，香港司法機構獨立行使審判權，不受任何干涉；庭審期間，每天都有大量公眾、媒體和外國駐港領事官員旁聽，但凡客觀公允之人都會認可香港法院的公正和專業。

另外，港府昨晚發表聲明，指多個美西方國家、反中媒體、組織及政客，在香港法院對黎智英頒下定罪判決後，完全無視法治精神，惡意攻擊香港特區，作出種種失實言論和污衊抹黑，特區政府表示強烈不滿和反對。（編輯：陳鎧妤）1141216