中國外交部「嚴正交涉」美對台軍售案 國防部籲中共停止威權擴張

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國日前批准價值達3.3億美元的對台軍售，是美國總統川普第2任期首次對台軍售，中國外交部發言人張曉剛昨日直指美方此舉已嚴重違反一中原則，稱已向美方嚴正交涉。對此，我國國防部發言人喬福駿表示，軍售案基於「台灣關係法」及六項保證，籲中共停止威權擴張，才是作為區域一員負責任表現。

喬福駿表示，美國政府這次就空軍非標準航材零附件對台軍售案，進行知會國會程序，是基於「台灣關係法」以及六項保證，持續協助我國維持足夠的自我防衛的力量。

廣告 廣告

喬福駿說，我們始終相信以實力對和平，國防部也敦促中共停止威權擴張，停止不斷的灰帶襲擾，這才是作為區域一員負責任的表現。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「全面迎戰」後.... 卓榮泰今再就財劃法發表強硬談話

又點名台灣搶走晶片生意！川普：可恥但即將回流美國

獨家》金溥聰遭指藍白合戰犯怒告 僅願與蕭旭岑和解、聲請侯友宜作證

週刊爆凱思資金回流黃國昌口袋 黃帝穎：罪刑可能比徐永明更重

