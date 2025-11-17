中國外交部：G20峰會 李強沒有會見高市早苗安排

（中央社台北17日電）在日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈不滿後，中國外交部發言人毛寧今天表示，在今年20國集團（G20）峰會中，中國國務院總理李強「沒有會見日方領導人的安排」。

針對日本官房長官木原稔表示，日本政府在台灣議題上的立場沒有改變，與1972年「中日聯合聲明」一致，毛寧回應，中方敦促日方本著對歷史和雙邊關係負責的態度「停止越線玩火，收回錯誤言行」。

中國外交部下午舉行例行記者會，高市早苗「台灣有事」說持續成為中外媒體提問焦點。央視新聞報導，毛寧在回答相關提問時，作上述表示。

毛寧在回答外媒提問，李強是否將與高市早苗在G20峰會會面時說，「我可以告訴你，李強總理沒有會見日方領導人的安排」。

毛寧並針對木原稔上述發言說，（高市早苗）有關言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎。「無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須堅持和恪守日本政府在台灣問題上的承諾」。

她聲稱，中方敦促日方本著對歷史和雙邊關系負責的態度，停止越線玩火，收回錯誤言行，確實把對中承諾體現在實際行動上。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1141117