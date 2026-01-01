中國外貿順差逾兆美元 全球中央解讀內捲衝擊

（中央社台北1日電）中國2025年對外貿易順差突破1兆美元，成為國際貿易史首例，巨大的順差也為全球帶來重大挑戰。《全球中央》雜誌1月號封面故事〈中國內捲風暴〉深入解讀中國產業嚴重內捲、北京祭出一系列反內捲措施，以及內捲外溢「出海」，衝擊國際貿易等現況。

中國汽車製造商靠低價、高CP值電動車在全球攻城掠地。比亞迪推出五分鐘內充飽電的車款，起售價不到2萬8,600美元。然而中國車市長期的內捲式競爭嚴重影響產業健康，導致行業整體盈利水平持續下滑。受到中國廉價商品傾銷衝擊，各國也紛紛尋求保護本國產業。

2025年德國對中國的貨物貿易逆差擴大至約1,022億美元，創下歷史新高。面對高度競爭、價格戰頻仍的市場環境，德國企業不得不透過中國在地化生產與採購壓低成本，試圖在中國日益內捲的產業結構中存活。

中國品牌SHEIN主打價格極低、新品大量上架、緊咬潮流和物流便捷。但隨著網購小包裹湧入歐洲各地，也招來不公平競爭、汙染環境、勞動剝削等批評。新加坡正成為中國品牌出海東南亞的試煉場，從潮玩、茶飲、汽車到餐飲等領域，「中國企業降維進入」的現象正在真實上演。

台灣遊客抱怨在西班牙找不到熱湯喝，其實西班牙人冬天也必吃「鍋」禦寒。只不過他們的傳統鍋品主要由肉腸、蔬菜、豆類雜燴燉煮而成，可以稱為「燉肉菜豆鍋」。冬天來上一鍋，驅寒暖身，是馬德里人必吃的經典美味。

水豚之歌《卡皮巴拉》2023年在抖音爆紅，簡單旋律搭配水豚漂浮、發呆畫面席捲全球。阿根廷年輕人也迅速加入創作與分享行列，讓當地民眾重新認識這隻萌萌的本土動物。

《全球中央》特闢〈開箱地球村〉單元，透過分布世界五大洲記者的在地觀察，從台灣人的角度，分享在異鄉食衣住行育樂、社會制度、各式見聞與文化衝擊。

傳統市場反映著城市的靈魂與庶民生活的底蘊，本期〈看世界〉一起探索有美食家天堂之譽的多倫多聖勞倫斯市場、西班牙珍饈精華的聖米格爾市場、千年歷史的倫敦波魯市場、新鮮首選的舊金山渡輪大廈市集、東京的廚房築地市場等。

