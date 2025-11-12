中國外資大撤離！海外投資屢滑落 童振源警告：中國正「退回入世前」

上海外灘一景。 圖：翻攝自 X《 大果仁》

[Newtalk新聞] 今日，中華民國駐新加坡代表，國際政治經濟學學者童振源在 FB 發文表示，近年中國的外國投資屢屢低潮，2025 年第三季的數據，甚至比 1998 至 2001 年加入世界貿易組織（WTO）前後時還低。童振源相信，這顯示中國外資環境正退回「入世」( 世界貿易組織，WTO ) 前的狀態。

經濟智庫「米爾肯研究院」（Milken Institute）上個月才結束在新加坡的亞洲峰會，據美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）報導，該峰會傳達了一個明確的訊息——中國體量雖大，但過於受控和不透明，無法完全信任。這並非策略，而是對現實的解讀，過去兩年，中國出現了創紀錄的資本出逃，外國投資者以數十年來未見的速度撤出中國。

中國的外國投資，在 2022 年迅速跌落。圖：翻攝自童振源 FB

童振源提到，2022 年第一季中國海外直接投資（FDI）淨額曾高達 1,072 億美元，創下單季歷史新高。然而，自同年第二季起外資流入急轉直下，僅剩 377.6 億美元，較前季減少逾六成。甚至在 2024 年第二與第三季，縮減至負 149.7 億與負 116.2 億美元，這說明外國資金整體來說，不只不追加投資，還在收回投資，這是對中國信任度的下滑。

自中國於 2001 年加入 WTO以來的近 20 年，外國資金向來呈穩定增長，反映了中國作為「世界工廠」的投資吸引力，然而近三年卻急轉直下。《CNBC》認為，這是由於中國國內房地產低迷、國內需求下滑，以及與美國的緊張局勢醞釀的情況下，造成通貨緊縮的壓力。

而中國方面亦在嘗試扭轉這一趨勢，承諾進一步向外商投資開放經濟，挽回中國在全球外資版圖中迅速滑落的地位。

