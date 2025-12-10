中國外送員「5年存下近500萬」 驚人作息曝光

中國一名外送員，5年存下近500萬台幣存款。（翻攝自微博）

中國一名來自福建漳州、25歲的外送員張學強，近日在社群平台分享自己「送外賣5年存下112萬人民幣（約新台幣495萬元）」的收入明細，引發網路熱議。張學強表示，自己在上海跑單5年，累積總收入約140萬人民幣，除吃飯與睡覺外，其餘時間幾乎全用來接單送餐。勤奮程度讓同站騎手都稱他為「大神」、「單王」。

為何能在5年內存下112萬？靠什麼辦到？

據陸媒《經視直播》報導，張學強5年前因經營早餐店失敗，欠款5萬人民幣，為還債決定投入外送行業。他透露，這幾年幾乎採取「極致節儉」模式，除了必要生活支出外沒有任何額外花費。工作時間更是近乎滿檔——除了過年，他每天從上午10時40分一路送餐到凌晨1點，只空出幾小時吃飯，並要求自己每天睡滿至少8.5小時，確保體力足以「跑起來送單」。

他工作到底多拚？

張學強的同事直言：「我從來沒看過他走路送餐，他都是跑著送的。」在顏先生眼中，張學強話不多，但做事非常投入，「像他這樣既節儉又拚命的單王確實少見。」同事也坦言，外送行業「努力就會有收入回報」是事實，但每個人狀態、選擇不同，張學強屬於極少數能靠高度自律與長工時存下大筆存款的人。

為何分享這段經歷？他的下一步是什麼？

張學強說，自己只是單純想分享，因為靠勞力還清債務、又存下一筆錢，心情很開心。至於未來，他透露還有一名在外打工的弟弟，但這筆存款目前還沒告訴家人。最重要的是，他準備再挑戰一次開早餐店：「之前失敗一次我不甘心，我還想試一次。」

這名「跑著送餐」的外送員，用5年時間累積千萬台幣等級收入的故事，在中國網路上掀起討論，許多網友直呼敬佩，也有人反思極端高工時與高壓工作的可持續性。

