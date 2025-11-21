中國外送補貼大戰誰是贏家？商戶訂單增量不增收

（中央社記者張淑伶上海21日電）中國今年4月以來，幾家大型外送網路平台投入鉅額「補貼大戰」，引來監管單位約談。一份研究顯示，當時的餐飲商戶訂單雖增加，但利潤下滑，而且也擠壓了原本在餐廳內用的市場，可謂「賺了流量，賠了利潤」。

中國3大外賣平台美團、京東、餓了麼4月開始發起外送補貼競爭，到了7月之後，補貼力度進一步加大，各業者大量釋出「0元外賣」折價券，破壞市場行情，引發監管單位關切。中國國家市場監督管理總局7月曾約談3大外賣平台，上海監管單位也約談平台業者，要求全面下架「零元購」類型促銷活動。

澎湃新聞報導，由復旦大學經濟學院主辦的「平台價格競爭與餐飲業高質量發展」研討會今天舉行，會上發布有關上述補貼大戰的研究成果，數據分析結果顯示，餐飲商戶普遍呈現「增量不增收」的狀態。

這份研究基於全中國4萬餘家餐飲商戶堂食（餐廳內用）和外送完整日交易數據，結果顯示，相對於常態化補貼，大額補貼確實帶動外賣訂單量快速增長。7月以來競爭加劇期間，商戶每日「外賣加堂食」總訂單量平均增長7％，但商戶每日實收金額平均下降約4％。經估算，4月競爭升溫期商戶外賣加堂食總利潤平均下降約1.7％，進入7月的競爭加劇期後，平均降幅擴大至8.9％。

在競爭加劇期商戶外送訂單量平均增長近兩成，但實付價格的平均降幅也達到兩成，兩者相抵後商戶的外送實收金額平均僅微增0.5%；相比之下，商戶堂食訂單量、實際營收均下降，平均降幅均超過一成。由於餐廳內用的淨利潤率通常高於外送，這種替代直接導致商戶總利潤的下降。

即使是未參與補貼的商戶也受到影響。在大額外送補貼下，這些商戶面臨著顯著的「虹吸效應」，其消費者紛紛轉向參與補貼的商戶，使得這些商戶陷入「參加補貼利潤少、不參加訂單少」的兩難境地，最終不得不加入補貼戰。數據分析顯示，商戶參與補貼的力度越大，越能通過訂單的增加來帶動營收，但利潤下降得越多。

這份研究建議，要明確補貼的合理範圍和邊界，警惕持續的「過度低價」扭曲市場價格體系；切實保障中小商戶的自主定價與自主經營權，防止其合理的利潤空間受到持續低價的擠壓。（編輯：廖文綺）1141121