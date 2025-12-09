中國外長王毅扯台灣被七重鎖定！外交部嗆爆：鎖定七千次也不會成真

記者陳思妤／台北報導

日本首相高市早苗表態台灣有事就是日本有事，引起中國不滿，中國外交部甚至宣稱1951年簽署的《舊金山和約》無效。而中國外交部長王毅8日和德國外長瓦德福（Johann Wadephul）見面時，聲稱台灣的地位已經被「七重鎖定」，同樣也絕口不提《舊金山和約》。對此，外交部今（9）日大酸，持續慣性扭曲國際文件，不符中方立場的就否認，這樣的鎖定，即便是700次或7000次，也不會成真。

王毅在和瓦德福見面時，又重提《開羅宣言》、《波茨坦公告》等等，還扯聯大2758號決議，就是不提《舊金山和約》。他還聲稱，「以上一連串鐵的事實從政治上、法理上充分證明台灣就是中國領土」，台灣的地位已經被「七重鎖定」。

對此，外交部發言人蕭光偉今天在記者會中反擊，中方所謂的「鎖定」，實際上應該可以解讀成，持續慣性的扭曲相關的國際文件，並且只說對自己有利的地方，其他不符中方立場的，則一概否認。他大酸，那必須要說，「如果是這樣子的鎖定，即便是鎖定了700次或7000次，也不會成真」。

蕭光偉表示，外交部嚴正重申，二次大戰結束之後，具有國際法效力的《舊金山和約》，取代了《開羅宣言》、《波茨坦公告》等政治文件。《舊金山和約》並沒有將台灣交給中華人民共和國，而中華人民共和國也從未統治過台灣，所以，台灣絕非中華人民共和國的一部分，這個說法，也已經獲得了國際主要民主國家的肯認。

蕭光偉表示，台灣從1980年代中期開始，啟動由下而上的政治自由化與民主化的進程與轉型，在1996年完成首次總統直選，確立了行政與立法部門都由台灣人民選出，透過民主程序選出的中華民國政府，對台灣實施有效的統治，而且是對外代表台灣的唯一合法政府。

蕭光偉提到，中華民國台灣歷經2000年、2008年以及2016年三次政黨輪替，持續鞏固台灣的民主制度以及主體意識，充分展現台灣人民致力守護自由與民主體制的堅定意志。他也打臉王毅，聯大第2758號決議，隻字未提及台灣，更沒有將台灣交給中華人民共和國，或者是中華人民共和國有權對外代表台灣。

「基於上面的史實，可以非常清楚的看出，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬」，蕭光偉表示，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認的事實。只有台灣的民選政府，才能在國際社會以及多邊場域，代表2300萬台灣人民，中國無權置喙以及干預。

蕭光偉也說，瓦德福今年已經數次引用聯合國憲章禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，以及重申台海和平穩定的重要性，相關論述彰顯出德國對國際法，以及以規則為基礎的國際秩序的重視以及維持。中方的任何片面不實主張以及軍事威脅，不利於台海以及整體區域的安全與繁榮。

外交部強調，我國將持續和包括德國在內所有理念相近的國家共同合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，推動印太地區以及世界的和平穩定和繁榮。

