中國外長王毅抨擊高市早苗「震驚發言」 表示中方將捍衛鮮血與生命的的成果

中國外長王毅在結束對吉爾吉斯、烏茲別克與塔吉克三個中亞國家訪問後，週日（23日）透過接受新華社專訪放話說，日本首相高市早苗對於「台灣有事」的談話令人震驚，「中方必須予以堅決回擊……捍衛用鮮血和生命換來的戰後成果」。

這是中國對日本再一強硬警告。中國目前以「捍衛（二戰）戰後秩序」做理由，以聯合國體系等一系列說法對日本提出武力威脅。中國駐聯合國代表團已經揚言，包括日本在內的二戰戰敗國若企圖「恢復法西斯主義或軍國主義」，中美英法俄可以逕行獲得聯合國授權，對日本進行武力攻擊。

王毅接受新華社訪問時說：「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，把日本當年『竊取』的台灣歸還中國明確規定於《開羅宣言》、《波茨坦公告》、日本投降書等一系列國際文件，是不可否認的二戰勝利成果，也是日本作為戰敗國必須持續遵守的國際義務。」

他說：「在今年這一關鍵年頭……令人震驚的是，日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線。中方必須予以堅決回擊，這既是維護中國的主權與領土完整，也是捍衛用鮮血和生命換來的戰後成果，維護國際正義和人類良知。」

王毅聲稱：「如果日方一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。」

中國拿「戰後國際秩序」逼統台灣的模板

這些內容是中國近來的外交攻勢模板，即北京單方宣稱台灣必須交給中國共產黨政府接收，否則就是破壞第二次世界大戰結束時樹立的聯合國戰後秩序。

但北京當局假裝沒看到的是，日本投降簽訂的真正國際條約《舊金山和約》，明文規定日本放棄台澎領土，但沒有說交給北京，甚至沒有寫交給任何人。

而在中國取代中華民國聯合國席次的聯合國決議案方面，中方也不提中國取得的是「蔣介石」的席次，決議案中並未真正敲定台灣的主權歸屬。

王毅所稱「鮮血和生命換來的戰後成果」，與中國共產黨也沒有什麼關係，對日抗戰是中國國民黨政府在進行，擊敗日本是美國人，中共在在這方面幾乎毫無貢獻。

