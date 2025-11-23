中國外長王毅抨擊高市早苗「震驚發言」 表示中方將捍衛鮮血與生命的的成果
中國外長王毅在結束對吉爾吉斯、烏茲別克與塔吉克三個中亞國家訪問後，週日（23日）透過接受新華社專訪放話說，日本首相高市早苗對於「台灣有事」的談話令人震驚，「中方必須予以堅決回擊……捍衛用鮮血和生命換來的戰後成果」。
這是中國對日本再一強硬警告。中國目前以「捍衛（二戰）戰後秩序」做理由，以聯合國體系等一系列說法對日本提出武力威脅。中國駐聯合國代表團已經揚言，包括日本在內的二戰戰敗國若企圖「恢復法西斯主義或軍國主義」，中美英法俄可以逕行獲得聯合國授權，對日本進行武力攻擊。
王毅接受新華社訪問時說：「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，把日本當年『竊取』的台灣歸還中國明確規定於《開羅宣言》、《波茨坦公告》、日本投降書等一系列國際文件，是不可否認的二戰勝利成果，也是日本作為戰敗國必須持續遵守的國際義務。」
他說：「在今年這一關鍵年頭……令人震驚的是，日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線。中方必須予以堅決回擊，這既是維護中國的主權與領土完整，也是捍衛用鮮血和生命換來的戰後成果，維護國際正義和人類良知。」
王毅聲稱：「如果日方一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。」
中國拿「戰後國際秩序」逼統台灣的模板
這些內容是中國近來的外交攻勢模板，即北京單方宣稱台灣必須交給中國共產黨政府接收，否則就是破壞第二次世界大戰結束時樹立的聯合國戰後秩序。
但北京當局假裝沒看到的是，日本投降簽訂的真正國際條約《舊金山和約》，明文規定日本放棄台澎領土，但沒有說交給北京，甚至沒有寫交給任何人。
而在中國取代中華民國聯合國席次的聯合國決議案方面，中方也不提中國取得的是「蔣介石」的席次，決議案中並未真正敲定台灣的主權歸屬。
王毅所稱「鮮血和生命換來的戰後成果」，與中國共產黨也沒有什麼關係，對日抗戰是中國國民黨政府在進行，擊敗日本是美國人，中共在在這方面幾乎毫無貢獻。
更多太報報導
高市稱「台灣有事」引日中關係 外交部：難直接解讀「將協防台灣」
高市早苗挺台引爆中國怒火 王毅喊3個「絕不允許」
在日中國人不安全？日外務省罕見公開一數據打臉了
其他人也在看
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 4 小時前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 20 小時前
觀察／2028不一定有和平選舉 鄭麗文講出這一句話的意圖何在？
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導日本首相高市早苗在國會答詢時講出「台灣有事」恐成日本存亡危機事態，引發中共強烈反彈，震怒宣布禁止日本水產品輸入中國...FTNN新聞網 ・ 1 天前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆
[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。 《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。 報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。 美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」 報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易新頭殼 ・ 1 天前
被陸通緝沒在怕！沈伯洋現身國際法庭喊話台灣人：這是一個長期抗戰
沈伯洋此行是應「國際自由聯盟」（Liberal International）邀請出席會議，他指出，該組織集合來自近百個國家的政黨成員，民進黨亦為其中一員。他在臉書、Instagram與Threads上發布影片表示，身處海牙期間，除了參與討論，也希望透過外交管道讓世界更了解台灣與民主國家的立場...CTWANT ・ 1 天前
台美軍演跨出一大步！ 陸戰隊「營級」首與美軍實兵對抗｜#鏡新聞
台美軍事演習，跨出一大步！鏡報報導，國造的玉山軍艦10月載著陸戰隊，執行「陸吼專案」，到關島進行1個月的移地訓練，也是我國陸戰隊首度以營級作戰單位，跟美軍實兵對抗。專家指出，這不僅能夠強化陸戰隊的實戰經驗，也象徵台美互信，能在印太區域發揮聯防效果，嚇阻共軍。鏡新聞 ・ 20 小時前
賴清德發文致敬黃百韜 滿志剛批：政治算計為謀個人利益
滿志剛表示，他今日前往忠烈祠向黃百韜將軍的靈位與銅像鞠躬致敬，因為每一位守護中華民國、為國奮鬥與犧牲的英雄，都值得被紀念與追思。然而，他質疑總統賴清德今日在臉書上的紀念貼文句裡行間充滿政治算計。他指出，對民進黨而言，「國共內戰」長期是避之唯恐不及的議題，...CTWANT ・ 21 小時前
中日因「台灣有事」爆外交危機！三國領袖會談卡關 延燒至聯合國
根據《47NEWS》、《路透社》報導，日本身為2025年日中韓首腦會議議長國，原規劃於2026年1月在日本舉行峰會，但多名外交人士透露，中國已正式拒絕參與。北京認為高市的國會答辯挑釁中國核心利益，態度轉趨強硬。在爭端升高後，中國除呼籲民眾暫緩赴日，並停止日本水產品輸入手...CTWANT ・ 8 小時前
18兆外匯被盯上？美要台出錢資助菲國基地 他怒轟賴清德治國無能
美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前在新發布的報告中提議，台灣有雄厚的外匯存底，可善加利用，資助第三國，建構印太防禦網，以遏阻中方。對此，藍委賴士葆怒轟，總統賴清德治國無能，美國吃上癮現在還幫鄰國來要錢，美國此舉就是對台灣要錢又要命。中天新聞網 ・ 3 小時前
岡山綠營里長涉月世界垃圾山案 柯志恩：民進黨市長候選人也「自導自演」？
[Newtalk新聞] 高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭惡意傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，進一步查出幕後首腦為現任岡山區碧紅里里長李有財，將父子二人拘提到案並裁定收押。立法委員柯志恩今(22)日表示，過去她和涉及美濃大峽谷案的某議員特助站在一起，就被說是「自導自演」，如今民進黨籍市長候選人全和李有財站在一起，是否也是「自導自演」？希望外界標準要一致。 柯志恩指出，一開始看到李有財里長涉案，很多比較偏綠的媒體每次都不斷誇大他是前國民黨籍，結果後來證明他現在屬於民進黨籍，而且在他開的茶行中，民進黨市長候選人全部都跟他非常緊密站在一起，以這種標準來看，柯志過去和美濃大峽谷案某議員的特助站在一起，就被說成是自導自演，以這種標準來看，這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？所以標準要一致。 柯志恩強調，這是民進黨籍里長涉案，應要由民進黨籍出面來澄清清楚，但無論如何，對於未來環境的保護，黨團大家都應該齊力來幫忙，對於亂倒垃圾的情形，市府應要祭出最嚴重的裁罰，未來才有辦法讓我們的環境永續，更加的乾淨。 民進黨高雄市黨部昨晚也發出聲明稿，針對媒體報新頭殼 ・ 1 天前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 3 小時前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 7 小時前
高市早苗引爆日中對立 裴洛西掀蝴蝶效應
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引發中國大力反彈。不過外媒指出，在美國前眾議院議長裴洛西於2022年訪台時，中國在台灣周邊發動恫嚇性的大規模軍...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
中國搬《聯合國憲章》暗示可攻擊日本 王定宇秀關鍵打臉：善於說謊
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導日本首相高市早苗的「台灣有事」論調，引起中國極度不滿，除祭出旅遊禁令、暫時停止日本水產品進口外，中國常駐聯合國代表傅聰日前還致函聯合國秘書長古特雷斯，並宣稱如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權。對此，民進黨立委王定宇今（23）日指出，條款早就作廢，「這種恐嚇的行徑，除了證明中國的霸道以外，更顯示中國的慣於說謊」。民視 ・ 1 小時前
若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。國民黨新北市議員林金結拿出一份內參民調說，若藍白共推黃國昌選新北「我會怕死啦」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 4 小時前
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 1 天前