中國外長王毅非洲行突改行程 略過索馬利亞原因不明

中國外交部長王毅9日略過了原定對索馬利亞進行的歷史性訪問，直接前往坦尚尼亞，繼續他的非洲之旅。

這原本會是自1991年索馬利亞政權垮台以來，中國外交部長首次訪問索馬利亞。這次訪問計畫的時機十分引人注目，就在以色列承認脫離的索馬利蘭地區獨立之後。

索馬利亞總統府一名不願透露姓名的官員告訴法新社：「中國政府代表團隊今天對索馬利亞的訪問因為技術問題而推遲。」

這名官員補充說：「中國政府將就此事發佈正式聲明。」

王毅轉而直接飛往他此行的下一站坦尚尼亞，他預計將在三蘭港(Dar es Salaam)與坦尚尼亞總統哈山(Samia Suluhu Hassan)會面。

中國外交部在一份聲明中表示，中國近年來在坦尚尼亞投入巨資，尤其是在該國的低稅收經濟特區，光是在2025年，就有343個中國出資的計畫在這些特區註冊，總價值達31億美元。

這次訪問正值坦尚尼亞與西方關係緊張之際，因為該國去年對選舉抗議者的血腥鎮壓受到批評。

坦尚尼亞外交部在一份聲明中表示：「此次訪問旨在進一步加強和深化戰略關係與合作。」

王毅8日在衣索比亞，與衣索比亞總理阿邁德(Abiy Ahmed)及非洲聯盟(African Union)主席尤索夫(Mahmoud Ali Youssouf)進行會晤。

一份王毅與非洲聯盟發表的聯合聲明，批評了以色列承認索馬利蘭。

索馬利蘭總統事務部長(Presidency Minister)卡達(Khadar Hussein Abdi)在一篇X的發文中宣稱，中國外交部長取消摩加迪休(Mogadishu)一站的停留是出於安全顧慮。

卡達表示：「索馬利亞甚至無法保證其賓客的安全。」並隨同附上一張據稱為中國外交部官方聲明的圖片。

法新社無法核實這份聲明的真實性，截至9日深夜，中國外交部網站上仍無法找到該聲明。

訪問坦尚尼亞後，王毅預計前往賴索托(Lesotho)，美國對賴索托徵收的懲罰性關稅使該國與華盛頓的關係趨於緊張。