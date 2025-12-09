中國外長王毅：台灣地位已被「七重鎖定」

▲中國外交部長王毅8日在北京與德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）會晤，再次提到近期中日之間、圍繞台灣議題的爭端。（圖／翻攝自中國外交部官網）

[NOWnews今日新聞] 中共中央政治局委員、中國外交部長王毅，8日在北京與來訪的德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）會晤，再次提到近期中日之間圍繞台灣議題的爭端，強調日本領導人發出「台灣有事日本就可以使用武力」的荒謬言論，嚴重侵犯中國的主權和領土完整，亦是公然違背對中方所做的承諾，還直接挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序，重申台灣的地位已經被「七重鎖定」。

根據中國外交部官網資訊，王毅聲稱，台灣自古以來就是中國領土，所謂「七重鎖定」依序是：

一、1943年12月，中美英發表《開羅宣言》明確規定，日本戰後必須將所竊取於中國之領土台灣等歸還中國。

二、1945年7月，中美英共同簽署、後來蘇聯參加的《波茨坦公告》第八條規定，《開羅宣言》之條件必將實施。

三、1945年8月15日日本戰敗，日本天皇承諾忠實履行《波茨坦公告》各項規定並無條件投降。 10月25日，中國政府宣布恢復對台灣行使主權，並在台北舉行中國戰區台灣省受降儀式。

四、1949年中華人民共和國中央人民政府取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府，自然對包括台灣在內的全部領土行使主權。

五、1971年第26屆聯大通過2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，並立即將台灣當局的「代表」從聯合國驅逐出去。聯合國的官方法律意見確定， 台灣就是中國的一個省。

六、1972年《中日聯合聲明》規定，日本國政府承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，充分理解並尊重中國政府關於台灣是中國領土不可分割的一部分這一立場，承諾堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場。

七、1978年《中日和平友好條約》確認，《中日聯合聲明》所顯示的各項原則應予嚴格遵守。

王毅還指出，以上一連串「鐵的事實」，從政治上、法理上都充分證明，台灣就是中國領土，圖謀「台獨」就是分裂中國領土，支持「台獨」就是干涉中國內政，既違反中國憲法，也違反國際法；特別今年是中國人民抗日戰爭勝利80週年，日本身為戰敗國，尤其應該深刻反省，謹慎言行。

王毅警告，日本曾經殖民台灣50年，對中國人民犯下「累累罪行」，其現職領導人竟然還想藉台灣生事，企圖向中國發出武力威脅，是可忍孰不可忍，中國人民和世界上一切愛好和平者，都有責任維護聯合國憲章宗旨和原則，阻止日本再軍事化、甚至企圖復活軍國主義的野心。

