中國外長訪俄 談烏局勢、涉日議題達成共識

中國外長王毅本週訪問莫斯科，中俄在多項議題上交換意見，包括烏克蘭局勢與日本問題。北京表示，雙方在涉日議題上取得高度共識。

根據中國外交部今天(3日)公布的會談內容，王毅昨天對俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表示，兩國必須繼續協調合作，堅決遏制日本極右勢力破壞和平，推動再武裝的行徑。

最近日本首相高市早苗提到「若台海遭攻擊，日本可能介入」的說法，引發北京強烈不滿。

王毅之後也和俄羅斯安全會議秘書紹伊古(Sergei Shoigu)會面，雙方再度確認在相關議題上的立場一致。

期間，美國特使魏科夫(Steve Witkoff)及川普(Donald Trump)女婿庫許納(Jared Kushner)本週也到訪莫斯科，但與普丁(Vladimir Putin)長達五小時的會談沒有取得明顯進展。

王毅表示，中國會持續在烏克蘭問題上發揮正面作用，並與俄方保持溝通。他近期也向歐洲外交官重申同一立場。

上月底，習近平與川普通話時也說，希望各方能縮小分歧，盡快找到公平、持久且具約束力的和平方案。