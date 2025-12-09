中國外長：台灣地位已被「七重鎖定」 台灣「鎖定7000次也不會成真」

（德國之聲中文網）德國外長瓦德富爾周一與王毅等中國高層官員會面。中國外交部官網除了周一發出《王毅同德國外長瓦德富爾會談》的新聞稿外，也在周二發出《王毅：台灣地位已被“七重鎖定”》的新聞稿。

在周一的新聞稿中，王毅強調稱，“一個中國原則是中德關系的重要政治基礎，沒有任何模糊空間。希望德方理解和支持中方正當立場，堅決反對和抵制任何‘台獨’言行”，而周二的新聞稿引述“開羅宣言”、“波茨坦公告”、聯合國大會第2758號決議等再次論述了中方的立場。

廣告 廣告

根據周二的新聞稿，王毅說，以上一系列鐵的事實從政治上、法理上充分證明台灣就是中國領土，台灣的地位已經被“七重鎖定”。圖謀“台獨”就是分裂中國領土，支持“台獨”就是干涉中國內政，既違反中國憲法，又違反國際法。

台灣當局拒絕北京的領土主張，多次指責中國歪曲歷史，表示在二戰結束的1945年中華人民共和國並不存在（中共於1949年建政）。

台灣外交部發言人蕭光偉周二在台北表示，“鎖定700次、7000次也不會成真”。他說，“中方所謂的鎖定，實際上可解讀成持續慣性的扭曲相關國際文件，只說自己有利的地方，其他不符中方立場則一概否認”。

蕭光偉強調“中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬”，也再次表示“只有台灣的民選政府才能在國際社會代表台灣及2300萬民眾”。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正 (綜合報道)