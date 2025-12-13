中國多名劣跡網紅換帳號復出遭封

▲被中國官方列為劣跡網紅的「貓一杯」遭查出以新帳號「碎嘴擼米」變相復出，帳號近日已遭平台關閉。（圖／翻攝自香港01）

[NOWnews今日新聞] 多名遭中國官方列為劣跡網紅的帳號主近日被揭發試圖以新帳號「轉世」復出，但北京網信辦已介入整治，確認包括「東北雨姐」與「貓一杯」在內的多個帳號實為變相回歸，並已依法關閉。

北京網信辦近期啟動「清朗京華·網絡名人帳號亂象整治」專案，要求平台重點查處煽動群體對立、宣揚不良價值觀、擾亂網路生態、利用新帳號違規復出、逃避稅務監管等問題。

▲「貓一杯」過去因多起爭議遭封禁，如今再以新身分試圖重返抖音，被官方認定為規避管理的「轉世帳號」。（圖／翻攝自香港01）

官方點名指出，抖音帳號「雨（記錄生活）」（粉絲7.2萬）、「大東北（記錄生活）」（粉絲28.9萬）經查均為劣跡網紅「東北雨姐」的轉世帳號；抖音帳號「碎嘴擼米」（粉絲72.3萬）被確認為「貓一杯」的重新登場。另一名劣跡網紅「秀才」則透過「王老四」（粉絲2.7萬）企圖復出，這些帳號已全面遭封。

▲抖音帳號「雨（記錄生活）」與「大東北（記錄生活）」被確認為「東北雨姐」的轉世帳號，相關帳號已依規查封。（圖／翻攝自香港01）

微博方面，擁有超過1013萬粉絲的「陳震同學」在被禁言期間，改用「陳震同學的同學」（粉絲29.8萬）發文，該帳號也被依法禁言。

此外，微博帳號「咬口鴨鴨」、抖音帳號「澳門COCO姐（停播養病中）」、快手帳號「周周珍可愛625」等10個帳號因涉及煽動對立、宣傳不當價值觀、擾亂網路生態或逃避稅務監管，被採取封禁直播、禁言等處置。

北京網信辦表示，網紅帳號具有高關注度，必須發揮正向示範作用。未來將依《網絡安全法》《網絡信息內容生態治理規定》等法律持續從嚴管制，透過約談、整改、行政處罰與曝光等方式，要求平台落實管理責任，共同營造健康的網路環境。

