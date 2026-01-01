中國多地取消跨年活動！一片空蕩如鬼城畫面曝 大批警力封鎖孫中山銅像

大陸中心／施郁韻報導

跨年夜，南京警察將孫中山銅像封鎖。（圖／翻攝自X平台 @whyyoutouzhele）

不少民眾都歡喜迎接2026跨年，相約在12月31日一起倒數跨年，中國多地臨時取消跨年夜活動，包括西安、蘇州、廣州等地區，還管制熱點區域呼籲不聚集，昨晚還派出大量警力，照片曝光引起眾人議論。

跨年是各大城市的商機高峰，今年情況大不相同。據陸媒指出，安徽宿州計畫舉行「跨年音樂狂歡夜」，在12月17日發聲明，表示受到神祕的「不可抗力因素」影響，活動被迫取消。陝西西安公安也發布安全警示，直言為了守護古城牆文物安全與秩序，城牆區域內不會舉辦任何慶祝活動，呼籲民眾「莫跑空」。

「李老師不是你老師」在X平台上發出照片，可見到跨年夜現場街道十分冷清，包括南京、杭州、西安、青島等城市，更出動大量警力維安，也有部分道路封起。

「李老師不是你老師」也分享，「南京跨年夜現場，目前警察將孫中山銅像封鎖，嚴陣以待。」照片上，數十名公安把銅像圍住，目前不清楚原因為何。

畫面一出，引起網友討論，不少網友表示：「北京很多大型商場在跨年前幾分鐘被政府叫停喊年活動」、「怕有人聚眾造反」、「看起來真詭異」、「為何要用的草木皆兵的」。

不過中國仍有地區照常舉行跨年活動，例如重慶、成都和天津，現場仍有不少民眾共襄盛舉。

