中國多地打壓聖誕節 平安夜被官方「替換」為長津湖勝利紀念日

2025年聖誕節前，中國陝西西安歐式商業街區「海德小鎮」的聖誕樹遭拆除。翻攝「李老師不是你老師」



中國加強嚴格管控民眾過聖誕節，今年有多座城市的聖誕樹與裝置被拆，有民眾穿聖誕老人服上街發蘋果被捕，多間大學也發布訊息嚴禁學生過聖誕節。官媒新華社12月24日更宣稱，當天不是平安夜，是韓戰期間的「長津湖戰役勝利紀念日」；然而該戰役結束日期以往均認定為12月13日，官方似乎為打壓聖誕節而刻意篡改。

X平台知名帳號「李老師不是你老師」記錄了今年中國各地對聖誕節活動的打壓。12月24日在上海黃浦區長樂路，一名年輕女子裝扮成聖誕老人，帶著外形酷似麋鹿的小狗，向路人派發「平安果」（蘋果），結果遭警方以「奇裝異服」為由帶返派出所訓誡。

廣告 廣告

這名女子在社群平台分享經歷，表示她和朋友準備了大量蘋果，希望在平安夜化身「人間聖誕老人」，不料卻被警方帶到派出所。她表示，警局裡還有更多「聖誕老人」也被傳喚來做同樣的審訊筆錄。

根據百度百科，「平安果」是中國人藉平安夜表達平安祝福的習俗產物，也是中國消費者對聖誕節的中國化改造。因為「蘋」的簡體字寫作「苹」，與「平」同音且字形相近，因此將「蘋果」當作平安果。

然而，由於今年聖誕節的意識形態氛圍緊繃，甚至有中學禁止在24、25日兩天帶蘋果到校。

影片顯示，平安夜當晚，北京王府井天主教堂門外戒備森嚴，上了重重鐵柵禁止民眾進入。不少民眾在鐵柵外拍照，多名警察和保安在旁監控。

當天，中國多地大學高度戒備聖誕相關活動。有學校要求學生不准在網路發布相關訊息，一經發現嚴肅處理，「IP跟踪和網監會隨時監管著你們」。還有大學要求24、25日不得外出不返家，每晚點名。

在陝西西安，平安夜當天緊急拆除各處聖誕裝飾。在山西太原，有小學禁止師生過聖誕節，並號召觀看《長津湖》電影，還建議同學拍攝自己看電影時的「感動」瞬間。

12月24日真是「長津湖勝利日」？

德國之聲指出，聖誕節不是中國的法定假日，但是自晚清傳入中國以後，部分中國民眾都會過節。1980年代中國「改革開放」以來，每到聖誕節、情人節、母親節等「西洋節日」，中國各大城市都會出現相關節慶活動，然而近年卻因中國民族主義情緒高漲，相關限制也愈發嚴格。

今年中國官方似乎找到比抵制和禁止更好的輿論宣傳，那就是「替換」——用「長津湖勝利日」取代聖誕節平安夜。

平安夜當晚，新華社在社群平台發文強調：「請記住，12月24日是長津湖戰役勝利的日子！」至25日一早，新華社再發文稱「今天是西方的聖誕節，不是咱們的節日，別太激動——不過，還是祝童鞋們開開心心，幸福美滿！」

不少網友留言嘲諷：「懷念十年前那個比現在要正常一點的中國。」「我的幸福日子是我拼命打工、拼命加班換來的。」「我本來對聖誕節還無感，結果近幾年不停強調這個，弄得越來越想過了。」

還有網友發現，中國國產華為手機的日曆應用程式，已將12月24日標註為「長津湖勝利」的日子。

1950年底韓戰期間，中國的「抗美援朝」志願軍在朝鮮半島北部的長津湖地區，穿著單薄衣服，在嚴寒天氣中與以美軍爲首的聯合國軍之間爆發慘烈戰鬥，最後成功阻止美軍的「聖誕節攻勢」，迫使美軍撤離朝鮮半島北部，但中國軍隊傷亡慘重，也未完成大舉殲滅美軍的戰鬥目標。

根據中方史料記載，在長津湖戰役，中國軍隊凍死凍傷約3萬人、因戰鬥傷亡1.9萬人，總計減員4.8萬人。根據美軍戰史，美軍戰鬥減員約4400人，非戰鬥減員7300人。中國軍隊元帥劉伯承多年後評價：中國志願軍以一個兵團（約13萬至15萬人）圍殲美軍一個師（約2.5萬至3萬人），付出了10倍於敵人的代價。

數十年來，長津湖戰役並沒有成為官方的宣傳重點，直到2021年出現中共建黨百年主旋律電影《長津湖》，這場慘烈戰役才又回到民眾視野之中。

報導稱，長津湖戰役的結束日期有不同界定方式，維基百科詞條列明為1950年12月13日；中國百度百科等平台也曾經普遍採用這個日期，直到2019年統一修改爲1950年12月24日。也是從這一年起，輿論中開始出現「12月24日不是平安夜，而是長津湖戰役勝利的日子，勿忘先烈」等話語。

2024年12月，微信公眾號「常識流通處」發表文章〈是誰將長津湖戰役的結束日篡改爲12月24日？〉，認為將戰役結束時間與聖誕節聯繫，「大概是試圖製造一種『文化對抗』的象徵意義，以進一步強化民族主義情緒，並推動和呼應近年來網路上掀起的『抵制聖誕節』浪潮」。然而，這篇文章很快就被刪除。

至今年聖誕節，官方繼續推動將12月24日視為「長津湖戰役」勝利日。

更多太報報導

中國文博界最大暗影！南京博物院前院長涉盜賣國寶 被帶走調查

下密令被抓包！中國硬砍4成赴日客 旅行社業務急凍

「怎麼執行？要打誰？」共軍將領徐勤先拒鎮壓天安門學運 受審影片首曝光揭抗命始末